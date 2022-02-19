Не пройти, снега полно: блокадники жалуются на плохую работу коммунальщиков и комитетов Смольного

Пережившие блокаду Ленинграда в разговоре с «ПолитНавигатором» выразили недовольство работой коммунальных служб в связи с некачественной очисткой дворовых территорий от снега и наледи. Журналисты нашего издания прошлись по некоторым домам Приморского района и поинтересовались у его пожилых жителей, что они думают о сложившейся ситуации.

Один из блокадников проживает по адресу Приморский пр-т, дом 55. Сам мужчина — лежачий. Поэтому с нами говорили сын и невестка. Они жалуются, что, несмотря на двух блокадников в подъезде, коммунальщики подходят к уборке достаточно халатно. При этом никакие жалобы не помогают — в ответ приходят рядовые «отписки».

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«Все время глыбы льда образовываются прямо над входом в крыльцо. Мы обращались в управляющую компанию, они нам прислали отказ года два назад. Но в этом году был такой лед, что мы три дня не выходили из дома. Пока не приехали, правда приехали и сбили, но хотя бы козырек над входной дверью сделать. Во всех подъездах он сделан. А у нас не сделано. <…> Мы не можем добиться, чтобы нам сделали козырек», — объяснила женщина.

Отвечая на вопрос, пытались ли жители донести жалобы в вышестоящие инстанции, жительница «проблемного» дома объяснила, что подобные мероприятия слишком сложно реализовать в силу возраста. Никаких «приоритетов» с точки зрения уборки, с учетом проживающего в доме блокадника, органы исполнительной власти не предоставили.

«Мы обращались в управляющую компанию, они нам прислали отказ года два назад. Но в этом году был такой лед, что мы три дня не выходили из дома. Пока не приехали, правда приехали и сбили, но хотя бы козырек над входной дверью сделать. Во всех подъездах он сделан. А у нас не сделано. <…> Мы не можем добиться, чтобы нам сделали козырек», — сетует жительница.

Еще одна блокадница, Захарова Римма Григорьевна, проживает по адресу Приморский пр-т, дом 53. Она две недели не может выйти из дома, потому что опасается за свое здоровье из-за скользких дорог.

«Плохо убирают. Вы сами видите, что везде снега полно. Вообще не пройти, я вообще проходила всегда свободно. Какое-то безобразие прям, честное слово. <…> Конечно, люди падали. Я две недели не выхожу, потому что скользко. У нас сын приходит (с продуктами, прим. ред)», — пожаловалась ветеран.

Ранее интернет-портал «Накануне» рассказывал историю блокадницы Нины Алексеевой. Она раскритиковала губернатора Александра Беглова за использование памяти о великом событии в качестве инструмента прикрытия от городских проблем. При этом город под его руководством буквально «утопает» в неубранном снегу и мусоре.