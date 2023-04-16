«Не пропетляете! Не прокатит!» – Климкин разошёлся на львовском ТВ

Тарас Стрельцов.  
16.04.2023 20:00
  (Мск) , Львов
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Дзен, ЕС, ООН, Политика, Россия, Украина


Украина должна взять на себя «международное лидерство» и перезагрузить ООН, исключив Россию из постоянных членов Совбеза, обладающих правом вето и возможностью блокировки любых решений.

Об этом в эфире львовского телеканала «НТА» заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна взять на себя «международное лидерство» и перезагрузить ООН, исключив Россию из постоянных...

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«Часть ООН, некоторые страны, бюрократия ООН петляют, считают, что «и так прокатит». Моё впечатление от сегодняшней деятельности ООН, я сознательно не хочу говорить о работе, поскольку это не работа, ориентированная на результат. Они просто петляют и пытаются существовать, а не быть центром международного сообщества.

Поэтому, как по мне, ООН должна быть перезагружена. У Украины есть политическое и моральное право быть одним из лидеров этого процесса», – сказал дипломат.

Климкин уточнил свою идею:

«ООН стала бюрократическим центром, где перераспределяются деньги и декларируются позиции, который современному миру не только не нужен, а очень нам вредит.

Россию, конечно, нельзя исключить из Совбеза ООН. А вот исключить из ООН – это абсолютно критично. Но тогда нужно перезагружать всю ООН, не больше и не меньше», – разглагольствовал украинский дипломат.

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