Не прошло и четырех месяцев: В недогосударстве Косово появилось «правительство»

03.02.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Лидер победившего на внеочередных «выборах» в непризнанном Косове движения «Самоопределение» Альбин Курти и глава получившей второе место партии «Демократический союз Косово» Иса Мустафа подписали соглашение о «коалиционном правительстве».

Торги продолжались с октября. Всё это время «заклятые союзники» делили портфели. Процесс затянулся настолько, что в Приштине не исключали еще одного переизбрания недоговороспособных депутатов.

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«Когда только один день оставался до сессии парламента, на которой должно быть избрано новое правительство, мы договорились о разделении обязанностей», – сказал Курти в воскресенье.

В понедельник «парламент» в Приштине утвердил новый состав «правительства», а также избрал нового «спикера».

В новом «Кабмине» – 15 министерств и 33 заместителя министра.

Обе партии получают по шесть министерских кресел, Альбин Курти – «премьер-министра», а ДСК получает пост спикера «парламента» (им стала ориентирующаяся на США националистка Вьоса Османи, сторонница теории о «сербском геноциде косоваров»).

Также, согласно договоренностям, ДСК сможет претендовать на кресло «президента» Косово, когда срок полномочий нынешнего главы сепаратистского образования Хашима Тачи истечет в следующем году. (Интересно, что Тачи не был приглашен на заседание «парламента», где утверждался новый состав «правительства»).

«Премьер» Курти уже заявил, что намерен объявить призыв, увеличить бюджет армии и возбудить уголовные дела против Сербии «за геноцид».

Глава МИД Сербии Ивица Дачич в ответ заявил, что Курти как инициатору судебного процесса следовало бы для начала вспомнить о 200 тысячах изгнанных из Косово сербов, а также о многочисленных жертвах албанских боевиков.

Интересно также, что новым министром обороны так называемого Косово станет Антон Чуни, осужденный в свое время заочно Верховным судом в Нише (вместе с еще семью албанскими боевиками) за убийство пяти сербских солдат в 1998-м году.

Партия «Сербский список» (чьи представители одержали победу в славянских анклавах, несмотря на попытки Приштины дробить голоса сербского электората) отказалась поддержать формирование «правительства» Косово.

Об этом сегодня заявил глава управления сербского правительства по Косово Марко Джурич после встречи премьер-министра Сербии Анной Брнабич с представителями сербов в Косово.

Известно, что Курти предлагал «Сербскому списку» два министерских кресла в своем новом «правительстве».

Однако «Сербский список» решил бойкотировать участие в «Кабмине» в знак протеста против продолжающегося нарушения прав сербов в Косово – албанские сепаратисты отказываются отменять экономическую блокаду анклавов и идти на компромиссы с Белградом.

Брнабич заявила, что готова к переговорам с Курти относительно отмены экономической блокады – это по-прежнему ключевой вопрос для дальнейших отношений Белграда и Приштины.

Джурич заверил, что Белград продолжит оказывать экономическую помощь сербским анклавам.