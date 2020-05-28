Не прошло и два года: Москва и Минск отменяют роуминг

28.05.2020, Москва, Елена Острякова

Россия и Беларусь отменят роуминг в сентябре. Об этом сообщает белорусское министерство связи и информатизации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отмена роуминга будет проходить в три этапа. На первом страны установят единую ставку международного интерконнекта, которые будут использоваться во взаиморасчетах операторов связи.

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Второй этап подразумевает снижение межоператорских оптовых тарифов на услуги международного роуминга На третьем – сотовые операторы сформируют абонентские розничные тарифы на услуги международного роуминга.

Отметим, что Россия и Белоруссия обсуждают возможность отмены роуминга с конца 2018 года.