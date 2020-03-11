Не прошло и полгода: Найем вылез из-под обломков Укроборонпрома и спрашивает «что делать?!»

11.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

За последние пять лет количество выполнения государственных заказов в Укроборонпроме сократилось вдвое, эту нишу заняли частные компании.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил украинский пропагандист, экс-депутат Рады, а ныне заместитель гендиректора «Укроборонпрома» Мустафа Найем, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конкретная цифра, которую можно назвать по Укроборонпрому – за последние пять лет процент государственных исполнений в государственном оборонном заказе сократился почти вдвое. Подчёркиваю – за последние пять лет, то есть, пока идёт война.

Объясните мне, пожалуйста, может, я чего-то не понимаю: если бы рядом с нами вставал Илон Маск, новый Билл Гейтс, какой-то новый «Facebook» в оборонной сфере, и мы понимаем, что, таким образом, именно потому приватные компании получают больше заказов, и перехватили у нас инициативу – признаю, это так.

Но когда рядом не появляется таких компаний, кроме нескольких маленьких компаний, которые еле выживают. А большая часть того, что мы изготавливаем – боеприпасная техника, бронетехника, всё, что изготавливал государственный комплекс, сейчас у нас этого нет.

Куда это делось, почему это произошло? Кто должен отвечать? СНБО, Министерство экономики, Министерство обороны, правительство, парламент? Должен быть орган, который скажет: «Так не должно быть, что в воюющей стране государственный оборонный заказ занимает меньшую долю, чем приватные компании», – возмутился Найем.