Не прошло и полтора года: в РФ решились на арест российских активов Ахметова

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По ходатайству Следственного комитета в России арестованы активы украинского олигарха Рината Ахметовав

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», ссылаясь на свои источники, сообщает «Коммерсант».

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Отмечается, что уголовное дело по факту финансирования терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) структурами Ахметова расследуется в России с 2020 года.

«Из материалов дела следует, что с апреля 2022 года неустановленные лица из числа руководителей и бенефициаров компании SCM Holdings Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, спонсировали украинскую армию и отряды националистов, включая подразделение нацгвардии «Азов» (признано в РФ террористическим и запрещено). При этом стоит отметить, что единственным владельцем SCM Holdings Limited является украинский олигарх Ринат Ахметов. В империю одного из самых богатых в этой стране людей входят более 100 предприятий металлургической и горнодобывающей отраслей, предприятия электроэнергетического и аграрного комплексов, медиахолдинги, банки и проч. Как полагает следствие, спонсирование структурами Рината Ахметова терроризма осуществлялось в том числе и за счет средств, поступавших из России. Речь в деле идет о десятках миллионов рублей, перечисленных зарегистрированной в Москве компанией «Метинвест Евразия» — сбытовой структурой украинской горно-металлургической группы «Метинвест», которая и выступает ее единственным учредителем. Последняя, в свою очередь, также входит в холдинг SCM», – говорится в статье.

Как установили следователи, деньги с расчетного счета московского ООО «Метинвест Евразия» переводились в Первый международный украинский банк, конечным бенефициаром является Ахметов. Следствие обратилось в Басманный райсуд Москвы с ходатайством об аресте активов российской «дочки» «Метинвеста» для обеспечения исполнения приговора «в части возможной конфискации денег, ценностей и имущества, предназначенных для финансирования терроризма».

«Суд посчитал доводы представителя ГСУ СКР достаточно мотивированными и наложил арест на десятки объектов недвижимости в Севастополе и Белгороде, 99,87% и 99% долей компании «Метинвест Евразия» в уставных капиталах ее «дочек» — ООО «Белгородметаллоснаб» и ООО «Пансионат «Горняк» соответственно, на несколько автомобилей, а также на десятки миллионов рублей на счетах фигурирующих в деле организаций в одном из банков», – пишет издание.

Попытка «Метинвест Евразия» оспорить это решение райсуда успехом не увенчалась, а следствие добилось продление ареста. «Корммерсант» прогнозирует, что дело против Ахметова и его менеджеров будет рассмотрено заочно во 2-м Западном окружном военном суде, а активы — конфискованы.

«Не прошло и полутора лет, как российские силовые структуры «обнаружили», что украинские олигархи продолжают зарабатывать в России. А также то, что они в отличие от российских коллег, открыто финансируют армию своей страны», – комментирует ситуацию политический обозреватель Сергей Мардан.

Не понимает, почему вопрос о конфискации активов Ахметова встал только сейчас и экономист Александр Дудчак, по словам которого, у олигарха были связи в России.

«И они не дали ему потерять «Азовсталь» ещё в 2014 году, а ДНР, соответственно, не дали без потерь присоединить Мариуполь и окрестности еще тогда. Что было после все знают», – напоминает Дудчак.