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Не прошло и пяти лет: Human Rights Watch раздолбали Украину по полной программе
На Украине растет националистическое насилие, участились нападения на критиков власти, а полиция не реагирует на это. Об этом говорится в докладе, подготовленном международной организацией Human Rights Watch (со штаб-квартирой в США), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По словам замдиректора организации по Европе и Центральной Азии Рейчека Денбера, Украина деградирует в вопросах обеспечения прав человека, прикрывая насилие необходимостью «противостоять российской агрессии».
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«В сфере защиты прав человека Украина движется назад. В преддверии выборов, избирателям следует требовать от кандидатов и от правительства гарантий защиты прав, а также задуматься о том, какими могут быть последствия неудовлетворительного реагирования государства на проявления националистического насилия», – заявила Денбер.
«Власти придерживались курса на ограничение свободы выражения мнений, свободы информации и свободы СМИ, оправдывая его необходимостью противостоять российской агрессии на востоке страны и антиукраинской пропаганде Кремля», – говорится также в докладе.
Экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров констатирует, что Human Rights Watch заметили нарушение прав граждан властями Украины явно с запозданием – когда после Евромайдана происходили расправы над критикующими националистов журналистами и общественниками, на Западе закрывали глаза.
«Human Rights Watch сетует, что Украина опустилась в их рейтинге защиты прав человека из-за ущемления свободы слова и нападений на активистов. Горе с этими западными экспертами, которые не понимают, что в нашей стране оппозиция режиму давно подавлена. А нападения на прорежимных журналистов и активистов, – это внутривидовая борьба, делят между собой заказы», – комментирует Азаров.
Метки: Human Rights Watch
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