Не прошло и пяти лет: Карасёв предлагает не называть Донбасс «террористами»

18.07.2019, Киев, Игорь Петров

Надо менять терминологию, которая используется украинской стороной, когда речь идет о конфликте на Донбассе. К такому выводу на пятом году войны, унесшей тысячи жизней, пришел украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас это называется «взаимоудерживаемые». Уже не говорят «пленные», «заложники». Выработали более мягкую терминологию. Если мы хотим возвращать Донбасс, нам надо тоже надо менять терминологию», – сказал Карасёв в эфире телеканала NewsOne.

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«Пусть будет «незаконные вооруженные формирования», «бандформирования», но не «террористы», «сепаратисты». Если мы хотим вернуть, то надо более мягче относиться. А то мы говорим «террористы», «сепаратисты», а потом – телемост. Понятно, что в такой лингвистической среде телемост как то не очень смотрится, есть повод для того, чтобы этот телемост критиковать.

Так что надо менять дискурс, делать его более нейтральным. В конце-концов, за этой терминологией – судьбы людей. Военнопленные – одно, «взаимоудерживаемые» – другое дело. Это – более спокойное понимание процесса, что надо людей освобождать. С гуманитарной разрядки начинается тернистый путь к миру», – рассуждает политолог.