Не прошло и шести лет: В Киеве разрешили сказать правду о зверствах украинцев в Донбассе

19.10.2019, Киев, Игорь Петров

Летом 2014 года артиллерия ВСУ целенаправленно обстреливала жилые кварталы Луганска на протяжении двух месяцев, из-за чего в городе погибло много мирных жителей.

Об этом в интервью проекту «Vласть vs Vлащенко» заявил экс-депутат Луганского областного совета Андрей Недовес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Основные обстрелы были ночью. Для меня, как человека, который служил, который любит историю, который сам солдатом был, любая артподготовка – это если не так, как допустим, в Ленинграде, когда Гитлер сказал, что этот город не должен существовать, вот его и «полоскали» каждый день просто, потому что он должен быть уничтожен – во-первых, сломить сопротивление людей надо было, во-вторых, уничтожить город. Это понятно.

Когда пустой город, наступает ночь, и его начинают просто уничтожать из крупного калибра – не понятно.

Да, если утром идете в наступление, если это артподготовка и бьют по позициям врага – это нормальная воинская военная тактика: подготовка–пошли войска. Два месяца по ночам бить по спящему, почти пустому городу… скажете мне смысл этого?

Один обстрел «Града» попал в спальный район, так называемые южные кварталы. Я столько наслушался, когда я про это написал, я был проклят Украиной просто до пятого колена, когда я сказал, что гулял с собакой по полю (у меня дом на окраине города, в поле выходит, и я гулял с собакой), и я видел обстрел «Града» по хвостам ракет на начальной стадии полёта.

Эти ракеты летели через меня в этот день, и они все пришлись прямо в спальный самый густонаселенный район города. Через полчаса я поехал туда, и я забирал родственника, в багажнике своего джипа я его отвез в морг. Мы простояли там часа три, лежат два трупа. Второй труп рядом с ним – здоровый молодой парень лет двадцати, который шёл с коляской, и осколки «Града» пришлись ему, так получилось, что он закрыл ребенка с коляской своей спиной, своим телом.

Там ничего живого не осталось от парня. Коляска вся залита в крови и ребёночек целый. Мать прибежала, теряет сознание, падает в обморок, люди уносят ее и ребенка, а отца бросили, он лежал рядом. Тут и мой родственник лежит, тут второй труп лежит. И я отвозил в морг, в багажнике машины своего родственника», – сказал экс-депутат.