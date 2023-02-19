«Не просить же у Москвы?» – в Европе гадают, что делать без российского газа

Константин Серпилин.  
19.02.2023 18:42
  (Мск) , Мюнхен
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Дзен, ЕС, Политика, Россия, Энергетика


Из-за отказа от российских энергоресурсов Европа столкнулась с серьёзным экономическим кризисом и теперь должна решить, как выпутываться из возникшей проблемы.

Об этом в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за отказа от российских энергоресурсов Европа столкнулась с серьёзным экономическим кризисом и теперь должна...

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«У нас высокая инфляция, импортированная в ЕС. Это внешняя инфляция, но что делать? Сидеть, и ждать, пока как-то рассосётся? А потом стучаться в Москву и сказать: «Не дадите ли нам опять дешёвого газа?».

Конечно, мы должны действовать не так. Это переход, который надо осуществить, должен произойти, исходя из того, что возврата к прежней ситуации нет.

Поэтому это предполагает полный пересмотр нашей энергетической системы. Надо думать о новом поколении энергетических систем, новых технологиях, зелёных технологиях, водороде. И здесь европейский суверенитет является очень приоритетным вопросом», – сказала Шимоните.

Сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль полностью поддержал литовского премьера, назвав торговлю с Россией «ошибкой», но не предложив никакой внятной альтернативы.

«Я полностью согласен, что мы должны сосредоточиться на высоких технологиях, цифровизации и всех этих вопросах. Мы в Германии заплатили высокую цену за зависимость от России и российского газа. Да, мы совершили ошибки, и надо извлечь выводы на будущее.

Наверное, в каких-то сферах высокого интеллекта, наверное, Китай этим занимается. Это очень важная сфера. Я имею в виду промышленная метавселенная, искусственный интеллект – это очень важные вопросы для Европы, европейской промышленности и развития энергетики», – мямлил он.

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