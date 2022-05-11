«Не просто символический успех»: аналитик объяснил, что значит освобождение Попасной

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Новости Украины

После освобождения города Попасная многотысячная группировка ВСУ в Северодонецко-Лисичанской агломерации оказалась под угрозой окружения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

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«Выход на госграницу ЛНР в районе Попасной — не просто символический успех. Это реальная угроза замыкания «котла» для всей многотысячной группировки ВСУ в Лисичанске и Северодонецке. Уже сейчас у нее осталась единственная дорога снабжения — Лисичанск–Бахмут. Но к ней приближаются сразу с двух разных сторон. Снабжение украинских войск и так сильно затруднено из-за того, что трасса находится в радиусе досягаемости нашей артиллерии», – сказал аналитик «Известиям».

По его подсчетам, сейчас под контролем киевского режима осталось менее 10% территории ЛНР.

«После Попасной наступление пойдет как на север, в сторону Лисичанска, так и на запад, в сторону Бахмута — важнейшего узла дорог в этом районе. Успешное его взятие может переломить ситуацию с освобождением территории ДНР, приблизить исполнение целей спецоперации», – резюмировал Шурыгин.