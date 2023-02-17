«Не простят Западу колониальное прошлое»: киевский политолог о поддержке России в ООН

Вадим Москаленко.  
17.02.2023 11:16
  (Мск) , Киев
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Азия, Африка, Дзен, ООН, Политика, Россия, Украина


Провал многих инициатив США и их союзников в отношении Украины на таких международных площадках, как ООН, прежде всего, продиктован не столько симпатиями к России, сколько коллективной памятью о колониальном прошлом у множества стран мира.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил украинский политолог Ярослав Якубин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Провал многих инициатив США и их союзников в отношении Украины на таких международных площадках,...

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«Многие страны Азии и Африки, которые наблюдают за российско-украинской войной и помощью Запада Украине, с одной стороны, часть из них понимает, что да, возможно, нарушается международное право, международно признанные границы Украины, Украина ведёт оборонительную войну, а с другой стороны у них есть свои претензии к Западу, к США, к Франции.

Мне кажется, тут включается такая история, что с одной стороны они понимают, что эта ситуация, что там есть международное право и нарушаются международные нормы, а с другой стороны они думают, что Запад нам тоже не друг, или не друг в таком формате, что мы должны включаться в его игры.

И мы видим эту двойственную позицию, которая есть у многих стран Азии, Африки, Латинской Америки. Они понимают, что есть международно-правовой момент, есть оборонная война Украины, справедливая, но в то же время есть Запад. А с Западом у них свои счёты. И они не хотят в этом плане подыгрывать, как они считают, Западу в каких-то моментах. От этого страдаем мы. Из-за этого многие страны вольно-невольно вступают в историю, когда они помогают России обходить санкции», – констатировал эксперт.

Он обратил внимание на подобное поведение и у союзников.

«Даже если далеко не ходить, некоторые натовские страны так делают, Турция, какие тут дальше можно выдвигать требования? К Китаю, Индии, которые не входят в западные альянсы, которые ведут свою отдельную внешнеполитическую экономическую линию.

Мне кажется, эта война, которая сейчас, она должна стать и для Запада неким уроком в политике постколониализма по отношению к незападным странам. То есть поднять дополнительные вопросы по поводу прошлых отношений с теми странами. Возможно, тогда часть этих стран была бы более готова принять позицию Запада по поводу такой ультимативной защиты международного права», – заключил политолог.

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