Новости Украины

В Харькове 19 день августа объявлен траурным. Накануне в городе погибли 17 мирных жителей, еще 42 человека пострадали.

«Вечер 17 августа и утро 18 августа стали самыми трагичными в городе Харькове за всю войну», – заявил мэр города Игорь Терехов.

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Первый удар, якобы ракетный, был нанесен в 21.30, до наступления комендантского часа. И уже это вызывает вопросы. Дело в том, что достаточно давно сложилась практика, по которой прилеты российских ракет происходят не раньше 22 и не позднее 6 часов утра, то есть в такое время, когда на улице заведомо не должно быть гражданских. Это первая странность.

В данном случае, впрочем, время прилета ничего не меняло, разве что позднее могло быть еще больше жертв. Трехэтажное жилое здание, предположительно в районе пересечения Салтовского шоссе и улицы Ахиезера (бывшая Халтурина) не послужило жителям укрытием. Оно само превратилось в руины. Как раз здесь оказалось больше всего жертв, а именно 13 человек.

Официальные украинские источники заявляют, что удар по зданию (по одним версиям жилому, по другим общежитию) был нанесен российской ракетой Искандер. Но, и в этом заключается вторая странность, «прилет» как очень близкий и сильный слышали жители Павлова Поля, а это больше 10 километров. Что-что, а определять приблизительное расстояние до точки прилета Искандера по звуку в этом районе натренировались. И вывод сделали единодушно: 2-3 км, не больше. Прилет в 10 км слышен на порядок слабее. То есть либо это был не Искандер, либо ракета ударила в другое место.

Вылета ракет из Белгорода в это время никто не наблюдал и сообщений о них не видел – и это третья странность. Правда, тг-канал «Харьков Наш» со ссылкой на подписчиков и своего же админа уже после взрыва заявил, что была некая ракета, летевшая с запада (позиции ВСУ) в направлении (возможно) улицы Ахиезера. Но это, опять же, никак не объясняет звуковой эффект в районе Павлова Поля.

Сигнала воздушной тревоги тоже не было, что как раз не удивительно. Ракетные удары в Харькове, как правило, обходятся без этого «необязательного» атрибута, сирены включаются, когда все уже произошло.

Так что «гневные» заявления властей и укропабликов о том, что в доме находились «слабослышащие люди, которые даже не могли отреагировать на сигнал тревоги», это, как минимум, лицемерие. Самый острый слух бессилен, когда сирены молчат.

А вот в пятом часу утра 18 августа по Харькову действительно был нанесен ракетный удар. Было не менее 5 прилетов. Сразу же появились сообщения о том, что пострадало общежитие в Слободском районе, имеются жертвы. И очень быстро в сети появились кадры с места прилета, вызвавшие форменную истерику у советницы главы ХОГА Синегубова Натальи Поповой.

«Не публикуйте, чтоб вас, фото с места прилета! До некоторых долб—бов спустя полгода до сих пор не доходит!» – гнев чиновницы направлен не на кого-нибудь недоблогера, на самого мэра города Терехова.

Городской голова неосторожно поделился кадрами работы ГСЧС на пожаре и разборке завалов – только не в общежитии, а в ДК Железнодорожников, где, по идее, в это время суток вообще не должно было быть людей. Но были. Причем, судя по фото, кто-то из них прибыл на фирменном микроавтобусе «Команды Сирко». Иными словами, украинские боевики-наци точно ночевали в ДК.

Кстати, дворец находится примерно 3 км от Павлова Поля, и в этом случае звук от взрыва полностью соответствовал расстоянию.

«Высокоточным оружием наземного базирования поражён пункт временного размещения иностранных наемников в городе Харьков. Уничтожено более 90 боевиков», – 18 августа сообщило Минобороны РФ.

Отметим, что речь в сообщении могла идти как о ДК Железнодорожников, так и о другой «располаге», пораженной другим Искандером. Наемников в городе очень много, группами шляются по центру. Но жить иностранцы предпочитают в небольших отелях, таких, как уничтоженная на днях «Берлога». Позднее власти открестились от фотографий с пожара в ДК, назвав архитектурный памятник еще одной потерей от ракетного удара. Появились видео другого разрушенного здания, общежития в Слободском районе. Адрес, разумеется, не сообщается.

Что же касается трехэтажки в Салтовском районе, в этой истории так много нестыковок, что вполне можно заподозрить украинскую спецоперацию. Нельзя, например, исключить вариант подрыва заминированного заранее здания.

В пользу этой и подобных версий свидетельствует еще один штрих, завершающий картину в стиле ЦИПсО: 18 августа, впервые за 8 лет (по его собственному утверждению) в Харьков внезапно заявился певец ртом на мове Олег Скрипка. Вероятно, на подмену штатному плакальщику центра спецопераций Вакарчуку, который сейчас пытается зарабатывать деньги в Прибалтике. Скрипка спел в метро и, как все подобные визитеры, сделал фотосессию на развалинах.

На фоне трагедии в Харькове немедленно засветились те, «кому выгодно».

Украинский военный эксперт Жданов затянул старую песню об укреплении ПВО и установке противоракетной обороны.

«Дело в том, что близость города к границе дает возможность русским обстреливать его со своей территории. Даже если мы сдвинем их к государственной границе, это может не принести ожидаемого результата. Они могут поставить дивизион Смерчей вдоль границы, дивизион тактических ракет Точка У, летящих на 110 км. От Харькова до Белгорода – 110 км», – «аргументировал» Жданов.

И практически одновременно с событиями в Харькове, по сообщению «The Hill», «20 высокопоставленных американских военных и дипломатов раскритиковали Белый дом за недостаточно активную поддержку Украины оружием». Они призвали Байдена немедленно предоставить Украине «все необходимое для победы над Россией, включая ракеты для HIMARS дальностью 300 км, и эффективные средства противовоздушной и противоракетной обороны».