Не пустили на панель и сократили зарплату. В Киеве со скандалом ушел с должности зазывала майдана

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В Киеве снова скандал. На этот раз с выходом в международную плоскость. После скандала с сорванной командировкой в Берлин уволился целый Мустафа Найем – тот самый, с поста которого в ныне запрещенной в РФ соцсети начался майдан.

До сегодняшнего дня Найем на правах одного из бенефициаров этого майдана занимал непыльную и «жирную» должность главы государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. Именно через эту контору в Украину предполагается вливать, а затем осваивать западное бабло.

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Ну и вот. Завтра в Берлине начинается двухдневная международная конференция по послевоенному восстановлению Украины. Официально заявленная цель мероприятия – мобилизовать международную поддержку восстановления Незалежной после разрушения в результате войны. Киев там должен был представлять именно Найем, но в последний момент его командировка была сорвана и он остался дома. Причина- отсутствие согласования от правительства на эту поездку.

Ниточки тянутся к премьер-министру Денису Шмыгалю. Именно он поставил крест на зарубежном вояже Мустафы.

«Премьер-министр лично отклонил мою просьбу о командировке в Берлин без объяснения причин», — пожаловался Найем в электронном письме.

После чего обиженный Мустафа, а следом за ним и его команда, громко хлопнули дверьми «по собственному желанию».

А заодно – подгадив тем самым не кому-нибудь, а самому пану Зе-гетьману. Ведь ожидается, что именно он откроет мероприятие вместе с канцлером Германии Шольцем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

И все они, несомненно, обратят внимание Зеленского на пустой стул в президиуме с табличкой на которой написана фамилия Найема. Потому что по волюнтаристскому решению последнего Государственное агентство по развитию инфраструктуры и реконструкции «не будет присутствовать» на важном для Банковой сходняке.

Чтобы заценить уровень подставы, скажу, что скандал дошел аж до страниц Bloomberg. Как пишет агентство, «высшее должностное лицо Украины, ответственное за восстановление страны, пропустит нынешнюю Конференцию по восстановлению Украины из-за внутриполитических споров».

«Хотя более 20 украинских чиновников перечислены как участники — в частности министры экономики, финансов, здравоохранения, иностранных дел и и.о. министра инфраструктуры – решение заблокировать участие Найема и не назначить постоянного министра может создать впечатление, что украинское правительство не рассматривает восстановление как неотложную проблему», – говорится в публикации.

«Уход Мустафы Найема стал последним в череде кадровых перестановок в Киеве, которые пошатнули доверие западных партнеров к правительству президента Владимира Зеленского и вызвали раздражение некоторых украинских чиновников», – вынес вердикт Bloomberg.

Более того, как выяснилось, оперативно заменить несогласованного Найема министром инфраструктуры тоже не вышло – после отставки с этой должности бывшей мишени критических стрел прозападных грантоедов, а ныне новой «любимой жены» американских кураторов Александра Кубракова, освобожденное им кресло до сих пор пустует – на Банковой пока не подобрали сменщика.

Близкая к западным посольствам редакция киевского сайта «Зеркало недели» подсуетилась и опубличила документ, подтверждающий отказ премьер-министра отправить Найема в загранкомандировку.

И теперь все причастные и втянутые в скандал хором ноют о том, что репутация Украины вновь (никогда такого не было, и вот опять!) пошатнулась из-за коррупционных скандалов, что усложняет попытки привлечь международную поддержку.

А на кону стоят немалые суммы. По оценкам Европейского инвестиционного банка, сейчас стоимость реконструкции Украины составляет более 1 триллиона долларов. Те, кто будут осваивать эти средства, станут миллиардерами.

Среди прочего Найем пожаловался, что планировал принять участие в панельных дискуссиях и встрече, организованной PricewaterhouseCoopers LLP с более чем 100 немецкими компаниями, чтобы обсудить перспективы, вызовы и прозрачность восстановления Украины.

«Это действительно смешно и стыдно одновременно…. Мало того, что забыли министров ответственных за восстановление назначить, так еще и на Конференцию по восстановлению не согласовали присутствие Председателя Агентства по восстановлению. Я прямо представляю реакцию наших партнеров на это))) Привезем им на замену штук 3-4 советников ОП», – негодует в своем тг-канале влиятельный нардеп из либеральной прозападной партии «Голос» Ярослав Железняк.

Защищая честь Зе-мундира, ему там же, в соцсети, оппонирует на скорую руку провластный депутат Максим Бужанский:

«Понимаете, когда вся страна сидит в темноте с разъ@банной энергетикой, никого не интересует панельная дискуссия, перспективы, виклики и прозорість. Все эти перспективы и виклики уже оценили на своей шкуре, особенно те, кто без света на 17-й этаж пешком бегают. Интересуют сроки строительства защитных сооружений для остатков генерации и распределения, результаты интересуют. А они таковы, что стыдно показаться на приличной панельной дискуссии, скажем прямо».

В конце концов, сам виновник скандала Найем соизволил тиснуть в соцсети расширенный пост, в котором попытался оправдаться за свой кунштюк с бегством с должности. Прибавив к отказу в загранкомандировке еще несколько причин.

По его словам, его конторе полностью отменили бюджет на проекты по восстановлению и содержанию дорог. Читай – не дали эти деньги с размахом «попилить» и теперь их «пилит» кто-то другой».

«Я осознаю ограниченность ресурсов и важность военных расходов. Но отмена средств на содержание инфраструктуры неизбежно скажется в первую очередь на состоянии дорог оборонного значения и, как следствие, на всей военной логистике. Если это не изменится, в следующем сезоне нас ждет усложнение военной логистики и экспорта продукции», – ноет Найем.

Еще одной причиной стали «задержки и необоснованные замечания к документам на оплату критически важных проектов приводят к недоверию к государству, остановке строительства и негативно влияют на обороноспособность и экономику страны».

Ну и вишенка на торте – «с начала года правительство безосновательно сократило зарплаты работникам Агентства на 68%, что привело к потере 25% коллектива». Согласитесь, удар по святому, то есть, по карману – это серьезно.

Как ерничает в соцсети уже упомянутый нардеп Бужанский, «никто в таком аду больше работать не станет».