Не ради славы, а ради победы – Сергей Шойгу стал настоящим героем СВО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Противостояние России и коллективного Запада в украинском конфликте способствует не только обновлению вооруженных сил, но и выявлению настоящих героев Родины. Несмотря на отсутствие масштабного медийного пиара министр обороны РФ Сергей Шойгу продемонстрировал высокий профессионализм и героизм при выполнении поставленных задач. Именно благодаря его многолетние усилия оказались ключевыми в способности российской армии противостоять объединенным силам НАТО и успешно выполнять поставленные задачи в рамках СВО.

Специальная военная операция на Украине позволила российским войскам получить опыт, который поспособствует качественному обновлению и повышению боевых возможностей ВС РФ. Об этом говорил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу в ходе первого в текущем году тематического селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных Сил в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

За время проведения СВО на Украине ВС РФ продемонстрировали высокий уровень подготовленности и слаженности. Россия успешно противостоит альянсу НАТО и поддерживающим нацистский режим на Украине странам благодаря результатам многолетнего труда министра обороны Сергея Шойгу. На конец октября 2022 года общая сумму поддержки украинскому режиму составила 93 млрд евро и эта сумма продолжает расти. Несмотря на это успешные реформами и разработка основополагающих документов способствовали выводу российской армии, над которой потешались в 90-е, на уровень одной из сильнейших в мире.

«На сегодняшний день воюем не только с Украиной и украинской армией, сколько с коллективным Западом <…> Уже пришло время, когда мы действительно воюем с коллективным Западом, с НАТО», — отметил сам министр обороны в ходе прошедшего мероприятия.

С началом СВО Сергей Шойгу сделал ставку не на личный пиар в медиа, а на достижение целей, поставленных Верховным главнокомандующим. Его роль в успехах российской армии сегодня широко не освещаются в СМИ, однако именно благодаря его усилиям на посту министра обороны, который он занимает с 2012 года, была организована рабочая система, способная успешно противостоять коллективному Западу.

О результатах можно судить, ознакомившись с объективной статистикой уничтоженной западной техники в ходе проведения спецоперации. Так, по данным брифинга от 7 января 2022 года, с момента начала СВО было уничтожено: 360 самолетов, 199 вертолетов, 2843 беспилотных летательных аппарата, 400 зенитных ракетных комплексов, 7441 танк и другие боевые бронированные машины, 972 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3787 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7957 единиц специальной военной автомобильной техники.

Но на достигнутом российская армия останавливаться не намерена, стремясь совершенствовать положительно зарекомендовавшее себя вооружение, экипировку и методы ведения сражений. Об этом также напомнил Шойгу в своей речи. В том числе министр анонсировал активное применение технологий искусственного интеллекта для выполнения боевых задач.

«Всё, что требуется бойцу, должно быть современным, удобным и надежным, — подчеркнул Министр обороны. — Нам необходимо совершенствовать систему управления и связи. В этих целях будем активно использовать технологии искусственного интеллекта», — рассказал он.

Сегодня линия фронта растянулась на сотни километров, в спецоперации задействованы тысячи людей и в вопросах, касающихся успешного достижения целей есть много переменных. При этом все механизмы настроены на обеспечение российских бойцов необходимым количеством боеприпасов, продовольствия, экипировки и других первоочередных потребностей на базе, сформированной на протяжении многих лет министром обороны.

Кроме того, Шойгу отметил, что полученный опыт во время военных действий как на Украине, так и в Сирии необходимо анализировать и систематизировать в целях модернизации войск.

«Практика, полученная нашими войсками, должна стать базой для совершенствования боевой учебы», — добавил министр.

Учитывая заслуги Сергея Шойгу в успешном противостоянии странам НАТО и стабильном достижении поставленных целей, можно смело назвать российского министра обороны настоящим героем СВО.