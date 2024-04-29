«Не раньше осени» – в Киеве оценили сроки подготовки к новому «контрнаступу»

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Чтобы показать западу «успехи», украинское командование может подготовить самоубийственное наступление на небольшом участке, однако всё равно – не раньше, чем через пару месяцев.

Об этом на канале «Politeka» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте подсчитаем без эмоций. Численный перевес и военная инициатива сегодня на российской стороне. И даже если мы получим эти пакеты американской помощи, мы сможем восстановить паритет, и даже получить какое-то преимущество в артиллерии. Но всё равно мы сможем наступать только локально из-за истощения ВСУ. Уже через месяц-два какие-то локальные контрнаступления, а-ля Работино, Клещеевка, что-то такое, будут возможны», – сказал Бортник.

«Большие наступления, в самом позитивном сценарии, вряд ли возможны раньше августа-сентября. Даже если сейчас, с мая, мы начнём новую волну мобилизации, проведём эту волну за месяц-два, нам необходимо будет ещё, минимум, 60 дней, это базовый курс, для обучения людей. Поэтому, самый быстрый срок возможных украинских наступлений – не ранее начала сентября, если мы говорим о масштабных наступлениях. Но российская армия не будет в это время сидеть и ждать. Она будет продолжать наступление, парировать которое нам необходимо будет резервами. Мы будем изнашиваться в этих боях. В своё время бахмутская мясорубка привела к тому, что часть резервов, которые мы планировали на летнее наступление, были сточены в оборонительных боях за Бахмут. Поэтому, самое раннее – октябрь-ноябрь, при идеальных условия, если мы получим всё, что нам обещают, а мобилизация будет эффективна. А Россия за это время не проведёт своего большого наступления и не достигнет большого успеха», – подытожил политолог.