«Не раскачивайте страну!» – украинский политик обратился к жителям Хабаровска

10.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Народ России должен учиться на чужих ошибках и в случае возникновения проблем начинать конструктивный диалог со своей властью, а не поддаваться на провокации, раскачивая ситуацию в стране протестами и митингами.

Об этом интервью новостному агентству «Антифашист» заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я украинский политик и не имею права вмешиваться в проблемы России. Но могу так сказать: да, власть имеет ответственность, и она должна отвечать перед народом, не прятаться от него. Но и народ сегодня должен понимать, что у власти есть ошибки, которые надо уметь прощать, не всегда, не вечно. Вышли вы, высказали своё мнение и разошлись. И это мнение должно быть конструктивно оформлено. А не так, что там уже появились провокаторы, НКО, артисты начинают вмешиваться. Ведь с этого все начинается, с мирных протестов, мы в Украине это пережили.

Я специально посмотрел, сколько дорог построено, домов, больниц, и что на всё это выделялись деньги из бюджета федерального, ну и где оно? Так вы не валите на Москву, а задайте вопросы своей местной власти, куда оно всё делось, и вот это будет правильно. А обвинять во всём одного – это неправильно», – отметил Журавко.

Он подчеркнул, что местные проблемы должны решаться местными, и выразил уверенность, что за протестами в Хабаровске стоят «третьи силы».

«Я замечаю, что артисты поддерживают это, и я спрашиваю у них: чего вы лезете туда, чего вы лезете? Пусть разбираются политики, депутаты с этим всем. Там есть своё общество, там есть хабаровчане, депутаты местных советов, вот пусть они и разбираются. Хотят артисты помочь, пусть напишут письмо в Госдуму, например, с просьбой разобраться в этом деле депутатам, но в рамках конституции. Должно пройти расследование, суд, который и выяснит, виноват губернатор или нет. Давайте дождёмся этого, и не будем баламутить воду.

Я украинский политик, и не могу давать оценки в этом вопросе. Захочет президент, он поменяет его на другого человека. И насколько работоспособный этот человек или нет, пусть определяет президент, дума Хабаровска, Жириновский, а я в ответе за свою страну, за Украину. Но я могу посоветовать хабаровчанам, хорошо или плохо вы живёте, но не разваливайте то, что уже построено. Ищите компромисс, чтобы созидать и устранять эти ошибки и идти вперёд. Но к людям власть должна выходить, рассказывать, показывать и если есть ошибки, их надо устранять.

И вот ещё что. Я обратился к хабаровчанам, разместил свой ролик в ютубе, я не говорил ничего плохого, оскорбительного, говорил о памяти, об истории, и мой ролик удалили. Зато ролики с этих демонстраций, протестов, а также ролики, призывающие к расколу страны, набирают тысячи и даже миллионы просмотров и их ютуб не удаляет. Почему так? Значит, кому-то же это выгодно? Значит, чего-то они боятся?» – резюмировал Журавко.