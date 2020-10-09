«Не рекомендую разговаривать с Россией в таком тоне» – Лавров ответил на хамство Запада

09.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Несмотря на обвинения России в отравлении оппозиционера Алексея Навального и угрозы ввести санкции, Запад до сих пор не удосужился обнародовать или представить Москве какие-либо доказательства и факты о произошедшем «преступлении».

Об этом в ходе совместного брифинга со своим датским коллегой заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы слышим совершенно абсурдные заявления о том, что Россия должна сама расследовать это преступление («отравление» Алексея Навального – прим. ред.) Мы не можем расследовать дело, по которому у нас нет каких-либо фактов.

Наши следственные органы опросили около двухсот свидетелей, так и не могли добиться ясного ответа от тех, кто ворвался в комнату в гостинице в Томске после того, как Алексей навальный оттуда уже выписался. Нет объяснений и почему они стали забирать оттуда предметы, которые потом были, как я понимаю, без огласки перемещены в Германию, и которые теперь являются доказательством того, что отравление было осуществлено.

Но если это вещественное доказательство, то тем более нам надо вместе расследовать этот вопрос. Но для этого нам нужны факты, которые немцы категорически отказываются предоставлять.

Предложение о совместной работе было сделано, оно было высокомерно проигнорировано. Нас очень тревожат эти тенденции возрождения высокомерия в Германии, это плохой процесс, и мы очень надеемся, что здравые голоса, которые слышны в Федеративной республике, всё-таки возобладают, и Германия будет вести себя ответственно.

Официально мы обратились в Организацию по запрещению химического оружия. Если они нам не могут показать то, что они сделали в ответ Германии, то мы сами к ним обратились, мы пригласили их экспертов приехать сюда, и вместе с нами разобраться с теми фактами, которые есть у нас. На большее мы просто не можем пойти физически. Нам необходимо взаимодействие.

Поэтому то, что будут объявлены санкции, которые уже анонсируются, без завершения даже того расследования, на котором настаивает Германия и прочие европейские страны, и которое мы не можем без их содействия провести, нас не удивляет.

Такое мы уже видели, когда пару лет назад было отравление в Солсбери. Кстати, Скрипали, как и Алексей Навальный, прекрасно себя чувствуют, живы-здоровы, только их никому не показывают, как не показывают и Алексея Навального», – сказал он.

Сергей Лавров напомнил, как Запад, не имея никаких доказательств вины РФ в «отравлении» Скрипалей, ввёл против России санкции, и выразил уверенность, что и в этот раз всё будет происходить по аналогичному сценарию.

«Я уверен, что так, скорее всего, будет и в этой истории, которая чем дальше, тем больше вызывает вопросов, на которые мы сами дать ответы не можем. И если те, кто громогласно нас обвиняет и требует наказать виновных, будут продолжать и исходить из того, что как это так – мы, цивилизованные страны, и вы нам не верите – я так не рекомендую никому разговаривать ни с Россией, ни с любым другим государством. Это просто мания величия и полное неуважение к партнёру», – резюмировал глава МИД РФ.