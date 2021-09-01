Не рой другому яму, или зрада Украины от турецких братушек

01.09.2021 15:40 (Мск), Донецк, Пётр Полевой

Новости Украины

Не так давно украинские СМИ взорвались информационной волной: несмотря на попытки экономической блокады уголь из Донбасса остаётся востребованным на мировых рынках.

Данные о том, что Украина отложила подписание соглашения о свободной торговле с Турцией по причине роста закупок угля из неподконтрольных Киеву территорий ДНР и ЛНР, заинтересовали и редакцию «ПолиНавигатора».

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«Судя по тем заявлениям, что звучат в украинской прессе, все умозаключения киевских экспертов о поступлении угля из республик Донбасса на мировой рынок строятся исключительно на анализе логистики. Всемирная паутина предлагает целый ряд сервисов на любой вкус и кошелёк по отслеживанию грузов и перевозящих их транспортных средств, поэтому получить такие данные в большинстве случаев – это вопрос денег, но не более» – говорит Александр Дмитриевский, историк, публицист, эксперт Изборского клуба.

«Теоретически определить происхождение поступающего на рынок угля путём лабораторного исследования возможно, однако на практике это достаточно сложная задача, а сами результаты в значительной мере будут базироваться на факторе вероятности. Кроме того, партии угля одной и той же марки разных производителей при поступлении на обогатительные фабрики, пункты перевалки, либо на склады конечных потребителей, чаще всего смешиваются между собой, что в разы усложняет задачу. По крайней мере, лично мне ни разу не доводилось сталкиваться с тем, чтобы заявления украинских политиков о поступлении донбасского угля на мировой рынок базировались на данных изучения тех или иных образцов в лабораториях. Скорее всего такие исследования вообще не проводились. Однако самое главное – в другом. Начнём с того, что продавец товара является его состоявшимся собственником. И до тех пор, пока соответствующим образом не доказан факт незаконности владения тем, что выставлено им на продажу – спроса с продавца нет и быть не может. Есть ли такие юридически подтверждённые доказательства у украинской стороны? Нет, все утверждения Киева являются сугубо умозрительными, а значит – не имеющими никакой силы с точки зрения права. И, наконец, кто, как не Киев, ввёл экономическую блокаду Донбасса вопреки тем же самым Минским соглашениям? На что надеялись на Банковой и Грушевского? Неужели на то, что люди в ДНР и ЛНР согласятся покорно умирать от голода или же уедут? Неужели они думали что Россия останется безучастной? А в результате Украина сама же и угодила в яму, которую так старательно рыла другим», – убежден Дмитриевский.

Как отмечает советник председателя правительства Донецкой Народной Республики Ян Гагин, с скандал между «союзниками-побратимами» Турцией и Украиной имеет под собой исключительно экономическую почву.

«Да, донецкий уголь, как и раньше, славится своим качеством, невысокой ценой и пользуется спросом на мировом рынке, Турция здесь не исключение. Отдельно стоит упомянуть о том, что молодые республики Новороссии ДНР и ЛНР в условиях текущей войны продолжают развивать свои экономики одной из опор которых является добывающая отрасль. Донбасс, вообще был сердцем промышленности Украины до 2014 года, до тех пор, пока нацисты на ручном управлении из США и друзей из НАТО не погрузили страну в смуту и войну, идущую до сих пор и не потеряли Крым и ЛДНР», – отмечает советник главы правительства ДНР. «Что касается Турции, так она на протяжении всей новейшей истории показывает чудеса гибкости в своей внешней политике, особенно когда это касается торговли…, народ-то восточный, и традиционно, может купить и продать что угодно и кого угодно. Ничего личного, просто бизнес», – добавляет Гагин.

По его мнению, республики Донбасса ведут себя куда сдержаннее даже тогда, когда Украина принимает из Турции поставки «Байрактаров».

«Ну а Киеву пора понять, что он интересен своим «союзникам» лишь как инструмент для борьбы с Россией» – отдельно акцентирует советник.

Даниил Безсонов, первый заместитель министра информации ДНР считает, что все имеющиеся в наличии проблемы Украина создала себе сама.

«На мой взгляд, здесь больший интерес представляет не столько тема угля, сколько бездарная внешняя политика украинского руководства в целом. Украинское государство, может, не умышленно, но по своему скудоумию умудрилось перессориться не только со странами, соблюдавшими нейтралитет, но и с важными стратегическими партнёрами», – сказал замминистра.

По его мнению, речь идёт не только о Белоруссии или Китае, но и о странах Запада.

«Даже со своими западными союзниками, если термин «союзники» вообще корректно применять в контексте, связанном с Украиной, они умудрились «побить горшки!». К примеру, США уже давно не скрывают своей брезгливости к украинскому вопросу и украинским властям в целом. Украинское недогосударство пытается хотя бы в информационном поле выглядеть субъектом геополитики, роняя голословные и воинственные заявления в адрес оставшихся партнёров, окончательно зарывая хоть какие-то перспективы на развитие страны в будущем. Со своей стороны, могу только пожелать им не останавливаться на достигнутом», – саркастически заметил Безсонов.

«Вот так «страшный секрет» – союзники Украины торгуют с ЛДНР!» – иронизирует экс-министр связи ДНР, кандидат в депутаты Госдумы РФ Виктор Яценко.

«Чудно слушать претензии Украины о том, что Турция покупает в Абхазии донбасский уголь. Этот «секрет Полишенеля» известен вообще всем начиная с 2017 года. Турецкая власть на редкость всеядная и беспринципная. Ее интересует только реал-политика, только выгода! Например, турки покупали нефть у ИГИЛ, а потом, когда ситуация изменилась бомбили тот же ИГИЛ. Они не склонны к рефлексии. Ради сделки по Сирии и возможности стать южным газовым хабом для Европы, турки похоронили свои европерспективы и рассорились с Евросоюзом и США», – говорит Яценко. «Позже ради выгод от сотрудничества с Россией Эрдоган даже «просверлил» дыру в системе ПВО НАТО, позволив российским специалистам облучать радарами С-400 самолеты альянса. Эрдоган «на голубом глазу» торговал угрозой отправки сирийских беженцев с территории Турции в Евросоюз, требуя кредитов и экономической помощи. И отправлял, и тонули беженцы целыми баржами, а Эрдоган на этом делал свой пиар», – напомнил политик. «Но при этом же, тесно работая в Россией, турецкая власть поставляет Украине военную технику из чувствительного для русских перечня (радиостанции, ударные БПЛА). Или он не знает, что украинская власть считает себя в состоянии войны с Россией? Что уж говорить об угле? Цены в Донбассе в Абхазии «сладкие» вот и берут турки уголек, пока есть такая возможность. Интересно, что в этой турецкой беспринципности какая-то дикая животная хватка, дерзость и право сильного, которые притягивают к себе тюркский мир» – замечает Яценко.

По мнению кандидата в депутаты, на претензии Украины турецкая сторона даст только однозначный отказ.

«Я даже знаю, что ответит Эрдоган, если Зеленский решит поднять вопрос об угле. Он скажет: почему бы, Вова, мне не покупать донбасский уголь в Абхазии, если ты покупаешь его в России? Кстати, а у Польши не хотите поинтересоваться насчёт происхождения угля?» – резюмировал Яценко.