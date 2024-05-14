«Не рой яму другому…»: Украина под Харьковом попалась в собственную ловушку

Вадим Москаленко.  
14.05.2024 16:51
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1724
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Сюжет дня, Украина, Харьков


Русские войска прорвались на Харьковщину и развивают наступление, в том числе, из-за головотяпства украинского командования, которое не позаботилось восстановить минные поля после прошлогодних рейдов неовласовцев на российскую территорию.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил экс-депутат Верховной рады, в прошлом боевик «АТО» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Русские войска прорвались на Харьковщину и развивают наступление, в том числе, из-за головотяпства украинского...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«В 2023 году было разминировано приграничье. Есть две версии. Власти озвучивают, что сняли мины, потому что они не подходят по конвенции, надо ставить современные. Придурки, если вы подали письмо о том, что вы приостанавливаете часть выполнения обязательств по конвенции, то что вам мешало написать такое же письмо и сказать, что пока у нас нет современных мин, будут стоять те. А то выходит сумасшедший дом – сняли по конвенции, чтобы враг зашёл, это дурдом.

Версия, которую рассматриваю я, выглядит так: их снимали с целью захода Русского добровольческого корпуса, попытки прорывов и т.п. Ну, сняли и должны были назад установить! Там несколько раз были попытки заходов РДК. По идее несколько раз должны были снимать и устанавливать. Я не удивлюсь, если по документам их снимали и устанавливали. Тоже копеечка. А по факту нихрена», – объяснил Мосийчук.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть