Не Россия, а Украина оказалась перед угрозой полной изоляции

06.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Запад не хочет новой «холодной войны» с Россией и идет на очередное сближение с ней. В Евросоюзе уже возник консенсус, на очереди изменение отношения США.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Владимир Фесенко, обслуживавший ранее интересы экс-президента Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возник определенный консенсус – Германия и Франция решили поддержать возвращение России (в ПАСЕ, – ред.). Дело было решено еще за несколько месяцев до событий. Принципиально было решено.

Это связано с тем, что западные элиты избрали для себя такую тактику – они пришли к выводу, что лучше россияне будут под присмотром, рядом. Лучше с ними вести сложный, но диалог, чем противостоять в формате новой «холодной войны». На Западе не хотят новой «холодной войны» – нам это может не нравиться, мы хотим чего-то другого, но они избрали для себя такую тактику.

Более того, нам нужно иметь в виду, что, похоже, что по разным мотивам, похожей тактики хочет сейчас придерживаться и Трамп. И нам нужно к этому приспосабливаться.

Мы можем гордо сказать: «Нам это не нравится. Если вы вернете Россию, мы с вами дружить не будем». Ну и что? Мы сами тогда окажемся в полной изоляции. Не Россия, а мы, причем по собственной инициативе», – заявил Фесенко.