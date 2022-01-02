Не Рождество, но Риздво: синод УПЦ (МП) предписал перевести Библию на мову

Новости Украины

На последнем в ушедшем году заседании Синода Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата) было принято решение о подготовке к изданию Библии на украинском языке. «Святотатство?» – так лаконично прокомментировал в соцсети данное событие православный обозреватель Дмитрий Скворцов. И этот пост вызвал немалую поддержку среди подписчиков публициста – прихожан УПЦ (МП). Но были и те, кто обвинял Скворцова в размещении фейка. Дескать, не может Церковь на такое пойти.

Но почему же не имеет права на существование украинский перевод Библии? С таким вопросом обратился «ПолитНавигатор» к Дмитрию Скворцову.

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Политнавигатор: Существует же перевод Библии с богослужебных языков (церковнославянского, греческого, древнееврейского) на русский. Почему вы отказываете в этом украинскому?

Дмитрий Скворцов: Синодальный перевод Библии на русский язык, осуществлённый духовными академиями в середине XIX века по благословению святителя Филарета Московского, был во многом вынужденным. Благодаря непродуманным реформам Петра I и его продолжателей в деле тогдашней «евроинтеграции», ко времени правления императора Николая I русское общество, и в первую очередь, аристократия, во многом оторвались от русских корней. Практически не понимали уже славянского языка, не говоря уже о его вершине – чрезвычайно образном, созданном равноапостольными Кириллом и Мефодием с их святыми учениками – церковнославянском языке. Созданном именно для Богообщения с его особыми понятиями. Но поскольку, как настаивал святитель Филарет, «Библия – книга чтомая», нужно было её адаптировать хотя бы к языку общества XIX века.

Следует сказать, что к этому времени литературный русский язык находился уже на уровне развитейших языков мира. Только Пушкин использовал более 20 000 слов. Уже творили Гоголь, Лермонтов, Достоевский, Тургенев, Даль, Гончаров… Но даже при этом Синодальный перевод Библии (отдельными частями выходил в свет с 1819-го по 1876 годы) был и остаётся несовершенным по сравнению с церковнославянской Библией, не говоря уже о древнееврейском оригинале Ветхого Завета и греческом – Нового Завета.

Политнавигатор: Но в те же годы приступил к созданию «украинской Библии» и Пантелеимон Кулиш…

Дмитрий Скворцов: Обратите внимание, созданием русской Библии занимались духовные особы – преподаватели духовных академий, в большинстве своём священники-монахи, знавшие первоисточник в оригинале, и всё равно с долгой очистительной молитвой приступавшие к делу. А тут третьеразрядные писатели и «научная интеллигенция» (Кулиш взял себе в помощники Нечуя и Пулюя) адаптировали для малороссийских крестьян уже русский синодальный перевод. В итоге вышло нечто вроде ставшего уже крылатым «Хай дуфае Сруль на Пана» («Да уповает Израиль на Господа»). От чего даже крестьян морщило (а ведь во имя их просвещения и «творили» первые украинизаторы). Они не желали слушать о Боге «тем языком, каким они в шинке лаются меж собой». В отличие от «продвинутой» украинофильской «интеллигенции» народ понимал, что о Высшем (горнем) нужно говорить особым языком.

Да и никакого «украинского языка» к тому времени не было (хотя бы потому, что не было ещё украинцев). Был ряд южнорусских диалектов, которые сейчас назвали бы суржиком. Таких же, как поморский, уральский, донской, кубанский, сибирский, белорусский. Сочных, красивых, по-своему поэтичных, но не способных передать абстрактные, не мирские, горние понятия. Языком высокой культуры для всех русских субэтносов являлся литературный русский, в выработке которого приняли участие не только помор Ломоносов, но и целая плеяда малороссийских святителей – уроженцев Поднепровья, Галиции, Сиверщины…

Политнавигатор: И всё же к моменту выхода «Библии» Кулиша, уже полвека существовала «Енеїда» Котляревского. «Перша масштабна пам’ятка українського письменства», – как её называют на Украине сейчас.

Дмитрий Скворцов: Представляю, как Котляревский – знатный приколист своего времени (свидетельством чему, собственно, его простонародная «Энеида») сейчас стебался бы над нынешними литэратурознавцямы.

Знаете, буквально на днях я прочёл последнюю статью подлинного мэтра журналистики и публицистики Василия Семёновича Анисимова. Так вот, он напоминает, что словарь «отца украинской литературы» Котляревского состоял из 6-7 тыс. слов. Уже к тому времени – в 1794 году для создания толкового словаря русского языка Императорской академией наук и художеств было отобрано 100 тыс. слов, из которых было оставлено 43 тысячи. Не только с объяснением значения, но и семантикой, этимологией грамматической квалификацией и нормами употребления.

А в вышедшем более чем через сто лет гринченковском «Словаре украинской мовы» (даже не в «словнику») не хватало слов даже для толкования тех слов, которые вошли в словарь. Поэтому объяснялись они… по-русски. Как жаловался сам Гринченко, для литературного украинского языка просто «не хватало слов».

Политнавигатор: Но сейчас-то хватает. В 1920-х годах Академия наук УССР издала академический словарь украинского языка.

Дмитрий Скворцов: Вот здесь, наверное, и следует искать ответ на главный вопрос – святотатство ли Библия на мове.

Но для начала вернёмся к русскому языку. Русский литературный, это «вытяжка» из славянских диалектов России и бывших тогда в ходу «высоких штилей» (в том числе церковных). А сама Россия была создана Вселенской Церковью. Это признают как историки, так и этнологи. После падения Константинополя именно на Россию как на единственную суверенную православную державу мира была возложена миссия «хранения Православия до скончания века».

Украинство же было создано католиками (поляками и австрийцами) для разрыва православной России. Украинофилов – несмотря на их «буржуазное происхождение» – и приютили большевики для насильственной украинизации Малороссии, которую назвали УССР. Вот эти украинофилы и продолжали своё дело по расколу Руси, создавая на основе полтавского диалекта отдельный язык для нескольких из русских субэтносов (слобожан, полещуков, сиверцев, карпатороссов и новороссов) чтобы «объединить» их в один, пусть и «братский к великороссам, но всё же «нерусский народ». А чтобы подчеркнуть «нерусскость» этого «отдельного народа» язык создавался следующим образом – всё, что имело общие корни с русским языком, по возможности заменялось диалектизмами (преимущественно галичанскими) с другими корнями или вообще полонизмами или германизмами. Теперь, благодаря американской диаспоре – и американизмами. Вот этот искусственный язык и стал литературным украинским.

Бомба, заложенная богоборцами и русофобами в 1920-х–1930-х, сработала в 1991 году. И теперь мы имеем реальную Антироссию.

Единственным действенным институтом, который хранит ещё цивилизационную общность Русского мира на Украине остаётся каноническая Церковь. И вот теперь эта Церковь вольно или невольно усугубляет раскол Восточно-Христианской цивилизации, издавая святыню на языке, который является самым эффективным инструментом по уничтожению русскости. Русскости, которая, как мы уже отметили, признана хранить Православие до скончания века. Это, знаете ли даже не святотатство уже, а отступничество. Говоря светским языком, предательство.

Политнавигатор: Но всё же Церковь существует в текущих политических реалиях. Ей, наверное, нужно демонстрировать лояльность государству для сохранения самой себя.

Дмитрий Скворцов: Да всё понятно. Но кто заставляет активничать? Ну отпевайте себе карателей, читайте проповеди на местных говирках, ходите на встречи с президентом и государственные торжественные мероприятия. Но зачем же руку тянуть как первый ученик из Шварцевого «Дракона»? Думаете, прогиб будет засчитан? Да уже миллион раз могли убедиться, что подобные «уступки» только подогревают аппетит. Вот и сейчас читаю комменты на униатском сайте к этой новости: «Починаю турбуватись за Святе Письмо, перекладене подібними людьми, хоча б цитати Путіна та безглузді лозунги «рускаго міра» в цей переклад «с русскаго» туди не приліпили»; «РПЦ правильно пишіть».

Так что, перефразируя изречение, приписываемое Черчиллю, выбирая между войной на уничтожение Церкви и позором, УПЦ выбирает позор, но войны избежать не удаётся. Наверное, потому что выбирающий позор прежде забывают слова апостола: «Если с нами Бог, кто на нас?».