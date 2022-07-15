«Не с папуасами воюем»: Ходаковский объяснил медленное продвижение союзных сил

15.07.2022  14:43 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украинская армия обладает ресурсом для проведения контрнаступления в южных регионах

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил командир батальона «Восток», экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский, отвечая на соответствующий вопрос.

Украинская армия обладает ресурсом для проведения контрнаступления в южных регионах Об этом, передает корреспондент...

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«Они называют это контрнаступлением. Попытки будут. Ресурс у них есть и главное, есть политическая задача – отработать деньги, военную помощь, которую в них вкладывают. Конечно, они будут проявлять активность», – сказал Ходаковский в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, наступление от Лисичанска на Северск идет и будет идти тяжело.

«Все-таки мы имеем дело не с папуасами, а с армией, которая все унаследовала от СССР – и школу и вооружение. Это те люди, которые вместе с нами воевали в Афганистане, правнуки тех, кто победил Германию. Мы воюем с достаточно квалифицированным противником. Разница в вооружении незначительна, те же артиллерийские системы…плюс на Украине сейчас в достатке и натовского вооружения», – говорит командир.

Из натовского оружия он отметил в первую очередь американские РСЗР «Хаймерсы».

«Это вооружение, которое изначально конструировалось в противовес советским системам залпового огня. Мы делали ставку на массовость применения, американцы – на эффективность, точечное поражение целей. Мы же столкнулись на нашей земле не просто с образцами натовского вооружения, а с самим подходом и тактикой», – подчеркивает собеседник издания.

Он объясняет, что ВСУ провоцируют союзные войска на какие-то действия и так выявляют их огневые точки.

«При этом эффективно работает их артразведка и мгновенная реакция. Сейчас мы и с этим боремся, преодолеваем. Вот основные причины нашего медленного продвижения. Но мы давим и продвигаемся, все равно», – резюмировал Ходаковский.

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