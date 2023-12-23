«Не садить друг напротив друга», – президент ПМР об участии в переговорах России и Украины

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Президент ПМР Вадим Красносельский не считает конструктивной позицию Украины, которая отказывается принимать участие в переговорах по приднестровскому урегулированию, ссылаясь, что там в качестве посредника заявлена Россия.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Первый Приднестровский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть разные формы: есть удалённые формы контактов, есть разделённые формы контактов. По большому счёту, если будет желание, то можно формат созвать и независимо даже от этих позиций. Ну, не садить друг напротив друга. Можно придумать какие-то иные формы», – сказал Красносельский.

В качестве примера он привел встречу экспертов по Приднестровью, на которой присутствовали представители как России, так и Украины.

«Она же прошла, значит, можно при желании. Значит, те, кто постарался организовать, как-то смогли договориться. Значит, возможно. Сейчас, да, остро это всё воспринимается, но пройдёт время, может быть, острота уйдёт, и возможно будет сесть за стол переговоров. Поэтому я ни в коем случае не исключаю возможность продолжения работы формата «5+2» и надеюсь на ее скорое возобновление», – сказал Красносельский.

Он допустил, что кто-то намеренно срывает переговоры и в качестве примера привел срыв молдавской стороной переговоров в Братиславе в 2019.

«Что-то я сомневаюсь, что они так поступили по собственной инициативе. Значит, какая-то программа была. Было консолидированное решение о срыве работы формата «5+2». Потом пандемия, потом вот боевые действия. Мы находимся в такой субъективной стагнации. И всё равно, даже несмотря на все эти препятствия, надо из неё выходить и продолжать диалог», – сказал Красносельский.