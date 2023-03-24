«Не самая хорошая новость», – телеканал Порошенко о положении ВСУ на Донбассе

Российские войска в Донбассе начали перегруппировку войск, которая позволит в несколько ударов взять ВСУ в клещи.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский военный эксперт Юрий Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если русские перебрасывают свои части на другие направления, а это, я так понимаю, Кременная, оттуда предпринимаются попытки движения в сторону Лимана. Или на юг, в сторону Авдеевки или Марьинки. Или даже в группировку напротив Угледара», – обрисовал Фёдоров несколько возможных, но одинаково плохих для Украины сценариев.

Он опасается, что российская армия попытается организовать удары с разных направлений и взять группировку ВСУ на Донбассе в окружение.

«Это не самая приятная новость для Украины и всех нас. Потому что становится понятным замысел русских – сходящимися ударами попытаться организовать клещи. Это классическая схема.

Так что сугубо военные соображения начинают доминировать над политическими в Кремле. Мне кажется, это не самая хорошая новость для Украины», – подытожил эксперт.