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12.03.2021, Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Скандал, Украина
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Не считается! Украина аннулирует Харьковские соглашения о базировании ЧФ РФ в Крыму

Новости Украины

Намерение СНБО проверить обстоятельства подготовки и ратификации Харьковских соглашений, продлевавших срок нахождения Черноморского флота России в Крыму. Цель – не дать Владимиру Литвину избраться на пост ректора университета им. Шевченко, а в перспективе – провести дератификацию Харьковских соглашений.

Об этом в эфире канала «НАШ» заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам украинца, эта бессмысленная затея киевского режима – «грамотный» ход.

«С законодательной точки зрения все грамотно. Но в декабре Генпрокуратура возбудила дело по факту подписания Харьковских соглашений. Зачем еще решение СНБО? В его рамках можно расследовать, в том числе и деятельность депутатов, которые голосовали (за соглашения).

Главный из фигурантов – Владимир Литвин, в то время – спикер Рады. По-моему, в данной ситуации СНБО пытается повлиять на мнение тех, кто будет голосовать за Литвина, который баллотируется на пост ректора университета им. Шевченко. Некоторые решения банальны.

Но что после этого последует? Украина готовится к т.н. «крымской платформе» в августе. Соответственно, создается целая база, чтобы отменить ратификацию Харьковских соглашений. Тогда можно на мировом уровне показать, что российский флот находится в Крыму незаконно – он там оказался вследствие большого договора между Украиной и РФ – срок действия которого истек 1 мая 2017 года, но согласно Харьковским соглашениям его базирование в Крыму продлено еще на 25 лет.

Если провести дератификацию, то можно на мировом уровне доказать, что флот находится в Крыму незаконно. Украина получает дополнительный козырь для переговоров и чтобы показать, что это не просто оккупация, но и что, вопреки нашему законодательству, там базируется флот», – рассуждает Бондаренко.


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