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Обученные в странах НАТО бойцы ВСУ на фоне теробороновцев или обычных мобилизованных – это как небо и земля,

Об этом на канале бывшего морпеха-разведчика ВС США Скотта Риттера «U.S. Tour of Duty» рассказал находящийся в Донецке военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Военкору озвучили вопрос от американцев, есть ли какое-то преимущество у ВСУ от натовской подготовки.

«К противнику, который прошёл подготовку, прям очень серьёзно относятся, потому что они, во-первых, очень хорошо взаимодействуют, я говорю в основном про пехоту, потому что пехоту больше видел. Очень хорошо передвигаются на поле боя, они не паникуют в стрессовой ситуации под обстрелом. Это очень цепкие, спокойные, хладнокровные бойцы. И на фоне теробороны – это прямо небо и земля», – утверждает он.

«Они очень редко сдаются в плен. Во время боя, когда взяли шесть украинцев, два человека украинцев отказались сдаться, их убили. Сейчас такая тенденция, что у них не хватает обученных бойцов, и обычно среди пяти-шести человек теробороны, как и обычные мобилизованные, один-два человека – вот такие мотивированные всегда, обученные», – рассказал Хайруллин.