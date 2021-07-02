«Не сломался в плену террористов»: покорит ли петербургский ЗакС выживший в Ливии ученый Шугалей?

02.07.2021, Москва, Максим Никифоров

Социолог и политконсультант Максим Шугалей, чье имя прогремело в новостных заголовках после задержания в Ливии террористами два года назад, баллотируется в депутаты петербургского Заксобрания от партии «Родина».

Парламентский опыт у Шугалея есть: в прошлом году был избран депутатом Госсовета Республики Коми, но в декабре все-таки сдал мандат. Будучи ленинградцем, решил вернуться в Санкт-Петербург и захотел работать на благо родного города. «Родина» поддержала.

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Программа у кандидата неординарная: ни одного популистского заявления. Даже непривычно. Вместо этого Шугалей и «Родина» заявляют прямо: программу определят, собрав мнение горожан. Получается, именно консерваторы, а не либерал-демократы, желают восстановить демократические традиции Санкт-Петербурга.

Звучит привлекательно, но о «подводных камнях» в намерениях шагающих в парламент «родинцев» мы решили поспрашивать у профессионалов – ученых-политологов из лучших российских вузов. И выяснилось много интересного.

Непростое прошлое: Ливия и протест в Шиесе

Не цинизм, но факт: почти два года в плену ливийских террористов в Триполи, где социолог был схвачен во время проведения исследований, станут для Максима Шугалея одним из «локомотивов» его предвыборной кампании. Доктор политических наук, заведующая кафедрой социальных технологий РАНХиГС Инна Ветренко объяснила, почему «непростой жизненный опыт» может обеспечить ему депутатское кресло.

«Рейтинг Шугалея при правильно организованной избирательной кампании неплохой. У него есть хороший бэкграунд. Его можно отнести к категории потенциально проходимых депутатов. <…> Учитывая его непростой жизненный опыт, он теперь очень хорошо понимает правозащитные механизмы», – рассказала Ветренко.

Электорат позитивно настроен в отношении Шугалея, если сравнивать со многими другими кандидатами, подтверждает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, политолог Андрей Кошкин. В североафриканской стране, терзаемой гражданской войной, Максим проявил себя и как ученый, и как «просто сильно мужественный человек».

«Шугалей не сломался и выдержал все невзгоды, которые выпали на его судьбу, когда ученый оказался в условиях опасных для его жизни. У нас идут в политику люди, куда менее проявившие себя как личность – они откровенно стараются много наобещать избирателям. А здесь мы видим человека, о жизни которого снят фильм и не один [о Шугалее действительно снято два блокбастера, – прим.ред.]», – рассуждает о перспективах коллеги социолог.

Судя по общему контексту предвыборной кампании, развернувшейся к единому дню голосования, кандидат от «Родины» сможет проявить себя на политической должности в Петербурге, считает Кошкин.

Не менее примечательна другая, куда менее известная страница биографии Шугалея: он одним из первых выступил против строительства мусорного полигона вблизи Шиеса. Протесты начались в 2018 году, а за 2 года до этого социолог провел исследование и предупредил: местные жить у свалки не хотят. Отчет Шугалея разозлил московских заказчиков соцопросов – вероятно, они хотели увидеть другие результаты. На ученого пытались давить и заставляли скорректировать выводы. Он категорически отказался. Контракт был разорван.

Национальные ценности

К вопросу об идеологии: Шугалей работал в Фонде защиты национальных ценностей (ФЗНЦ). Организация лоббирует отстаивание российских интересов в международной политике и сохранение традиционных ценностей, выступает против политических репрессий русскоязычных граждан на Украине и нарушения прав российских СМИ за рубежом (а вы думали на Западе нет цензуры?).

На деятельность потенциального депутата Шугалея в ФЗНЦ обращает особое внимание доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, член Экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

«Я считаю, это очень важно. В Петербурге много деятелей, которые по-своему трактуют национальные ценности. Фактически Шугалей идет в самое пекло политической борьбы. Хочу сказать, что борьба в сфере защиты национальных ценностей очень важна. Слишком у нас эти вещи извращены порой: многое навязано Западом», – отметил Перенджиев.

Будучи депутатом Коми Шугалей больше занимался «бытовыми вопросами», констатирует политолог. Но в Северной столице ситуация другая: тут идеологический аспект крайне важен – в европейском городе России «насаждается очень много сторонней идеологии».

«Его опыт стойкости, противостояния чуждым для России ценностям очень важен. На основе Петербурга, где очень сложная обстановка, может ему потом и правда удастся выйти на федеральный уровень. Кстати, он может быть востребован и в системе исполнительной власти: как вариант – работа в министерстве культуры», – полагает ученый.

Ждет ли Шугалея депутатский мандат и проголосуют ли петербуржцы за кандидата-земляка, не стремящегося наобещать, не желающего лоббировать московские интересы в парламенте родного города, а работающего для людей и с людьми – посмотрим 19 сентября.