«Не слушайте ##арей-теоретиков из Телеграма! Будет нужна мобилизация – проведут» – полковник в запасе

Новости Украины

За распространение ложных сведений о «неприемлемых потерях в личном составе ВС РФ» и распространение панических настроений в сети Интернет через авторские блоги – военкоров и независимых обозревателей ожидало бы при Сталине и НКВД упокоение в канавах.

Об этом в эфире «YouTube»-канала «PolitWera» высказался полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе, военный эксперт Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы употребляли, на счет «неприемлимости потерь», только в отношении противника. И то в отношении планов даже не стратегических, а оперативных хотелок. Это пробовали считать все, но не видел, чтобы эти расчеты претворялись в жизнь на конкретном поле боя. Это очень сильно зависит от мотивации людей, от уровня и степени подготовки, складывающейся обстановки, в том числе, информационной. И негатив в этой информационной обстановке, как раз, эти истерички и дают, которые кричат «Мы вам даем горькую правду!». Х*й знает, правда, эта их «правда». До сих пор не могу понять. Швыряются терминологией – куда угодно, пытаются успеть за тактическими перемещениями, не имеют доступа к донесениям, потому что у них никогда не будет доступа к государственной тайне, ориентируются на то, что кто-то им что-то написал. Они, бл*ть, приезжают на фронт, за два часа все увидели и уезжают рассказывать какие «все скоты» и «всех предали». Сейчас Левитана разгоняют, что «Левитану верили, потому что он – правду говорил». Это все сообщество военкоров и блогеров при Сталине в 1941 году (первый приказ был – нормативный акт серьезный по распространению паники) либо каялось при НКВД, либо по канавам гнило. А Левитану верили, потому что других источников информации не было вообще», – рассуждал Трухан.

Эксперт прокомментировал доносящиеся со стороны видных медиафигур утверждения о «нехватке людей в рядах российских ВС» и «критической важности» немедленной всеобщей мобилизации в государстве.

«Вопрос с мобилизацией – следующего плана. Она никому в х*р не брякнулась по одной простой причине: завозить на СВО, которая ведется профессионалами, через которую действительно не проводится ротация… У нас просто люди заедут, нажалуются, и эти проблемы сразу распространяют на всех, вместо того, чтобы говорить о проблемах конкретного подразделения, говорят за все вооружённые силы. Эти #бари-теоретики, которые по «Телеграм»-каналам требуют мобилизацию, прекрасно знают, что в военкомат не попадут. От слова никогда и совсем. И языком молоть очень даже замечательно. Не нужна никакая мобилизация. Если будет нужна – ее проведут. Это – во-первых. Во-вторых, вы не понимаете, что это очень дорогое удовольствие? Я участвовал и проводил стратегические командно-штабные мобилизационные учения и это – непростое удовольствие. Зайдите в ближайший магазин. Походите и представьте, что мужики до 50 лет, которые ходят по этому магазину – кто с пузиками, кто с перекошенными от водки мордами – станут мобилизованными. За голову берусь, что мне делать с такими подразделениями будет», – пояснил он.