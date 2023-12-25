Не служивший в армии министр обороны Украины назвал «честью» быть призванным

Анатолий Лапин.  
25.12.2023 08:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


Украинцы должны не сбегать от принудительной мобилизации и отправки на фронт, а считать честью служить в армии.

Об этом в эфире интернет-канала «Общественное новости» заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, который сам предпочел потратить молодые годы на обучение на Западе, а отнюдь не в Вооруженных силах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцы должны не сбегать от принудительной мобилизации и отправки на фронт, а считать честью...

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«У нас, к сожалению, воспринимается, что служить своей родине – это наказание. А для меня служить своей стране – это честь. Это мировоззренческие вещи, которые нужно вообще изменить. Подходы, форматы, чтобы это было понятно», – заявил Умеров.

Министр также посчитал, что ВСУ до сих пор ведут «контрнаступ» и рассказал о протяженной линии обороны:

«У нас 3,5 тысячи километров линии, которую мы должны сейчас оборонять. Есть стабилизационные действия, есть оборонные действия, есть контрнаступление, которое идет. И для каждого направления у нас свои ответы».

При этом, демобилизации на Украине в ближайшее время не будет, подчеркнул Умеров:

«Слово демобилизация мы можем использовать только после того, как закончится война. Так как враг продолжает боевые действия, мы нашли решения, которые дадут возможность человеку частично уволиться или другое решение для того, чтобы человек понял, который уже находится два года в периметре, какие правила будут для того, чтобы он отдохнул или был частично освобожден от этой службы».

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