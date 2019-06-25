«Не смеете учить нас демократии!» – Украина отзовет приглашение ПАСЕ на выборы

25.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина должна отозвать у ПАСЕ приглашение приехать на выборы в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля этого года. Так Киев отреагирует на решение о возобновление прав для российской делегации в ПАСЕ, которых она была лишена по требованию украинской стороны после событий в Крыму в 2014 году.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что мы сейчас делаем с делегацией наблюдателей из ПАСЕ на украинских выборах? Я хочу напомнить, что шесть человек из российской делегации голосовали за аннексию Крыма и введение российских войск. Теперь они ходят по этим помещениям и имеют право принимать участие в наблюдательных миссиях?

Они приедут к нам на выборы наблюдателями?

Мы считаем, часть нашей делегации, что Украина сегодня должна отозвать наше приглашение к Парламентской ассамблее Совета Европы принимать участие в качестве наблюдателей на этих парламентских выборах.

Организация, которая сама встала на путь самоуничтожения, которая сама заложила вокруг себя мины и собирается себя подорвать, не может учить Украину демократии», – заявила Геращенко.