«Не смейте защищать свой суверенитет от нас!» – Брюссель выдвинул Венгрии ультиматум

Дьердь Габор.  
23.05.2024 22:35
  (Мск) , Будапешт
Просмотров: 255
 
Беспредел, Венгрия, Дзен, Дискриминация, ЕС, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал


Европейская комиссия даёт Венгрии срок в 2 месяца, чтобы «отреагировать на обеспокоенность» Брюсселя по поводу закона о защите национального суверенитета. В противном случае Еврокомиссия угрожает обратиться в Суд ЕС.

Об этом сообщает сообщает digi24.ro., передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейская комиссия даёт Венгрии срок в 2 месяца, чтобы «отреагировать на обеспокоенность» Брюсселя по...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


В феврале комиссия возбудила против Венгрии дело в связи с законом о защите национального суверенитета, принятого в декабре 2023 года, который, по мнению брюссельских чиновников, якобы «нарушает демократические ценности и основные права в ЕС».

Представитель ЕС заявил, что ответ Венгрии на февральскую официальную ноту «не уменьшил обеспокоенности». Комиссия также заявляет, что теперь направила так называемое «мотивировочное мнение», официальный запрос на соблюдение законодательства ЕС, и дает Венгрии двухмесячный срок для «реагирования и принятия необходимых мер». Если Венгрия не выполнит требования ультиматума, Еврокомиссия угрожает передать дело в Суд ЕС.

Закон, принятый Госсобранием Венгрии в декабре прошлого года, предусматривает создание надзорного органа для предотвращения зарубежного вмешательства в избирательный процесс. Независимый орган по защите суверенитета сможет расследовать незаконные посягательства на национальный суверенитет, включая деятельность организаций, финансируемых из-за рубежа, а результаты могут привести к началу судебных расследований.

Внешнее финансирование партий или групп, участвующих в выборах, может быть наказано лишением свободы на срок до трех лет. Правящая партия FIDESZ заявляет, что закон необходим для защиты от политического вмешательства из-за границы.

Давление Брюсселя на Венгрию, стремящуюся проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику, демонстрирует всю ценность заявлений о «суверенитете» стран, входящих в Евросоюз.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть