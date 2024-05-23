«Не смейте защищать свой суверенитет от нас!» – Брюссель выдвинул Венгрии ультиматум

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Европейская комиссия даёт Венгрии срок в 2 месяца, чтобы «отреагировать на обеспокоенность» Брюсселя по поводу закона о защите национального суверенитета. В противном случае Еврокомиссия угрожает обратиться в Суд ЕС.

Об этом сообщает сообщает digi24.ro., передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В феврале комиссия возбудила против Венгрии дело в связи с законом о защите национального суверенитета, принятого в декабре 2023 года, который, по мнению брюссельских чиновников, якобы «нарушает демократические ценности и основные права в ЕС».

Представитель ЕС заявил, что ответ Венгрии на февральскую официальную ноту «не уменьшил обеспокоенности». Комиссия также заявляет, что теперь направила так называемое «мотивировочное мнение», официальный запрос на соблюдение законодательства ЕС, и дает Венгрии двухмесячный срок для «реагирования и принятия необходимых мер». Если Венгрия не выполнит требования ультиматума, Еврокомиссия угрожает передать дело в Суд ЕС.

Закон, принятый Госсобранием Венгрии в декабре прошлого года, предусматривает создание надзорного органа для предотвращения зарубежного вмешательства в избирательный процесс. Независимый орган по защите суверенитета сможет расследовать незаконные посягательства на национальный суверенитет, включая деятельность организаций, финансируемых из-за рубежа, а результаты могут привести к началу судебных расследований.

Внешнее финансирование партий или групп, участвующих в выборах, может быть наказано лишением свободы на срок до трех лет. Правящая партия FIDESZ заявляет, что закон необходим для защиты от политического вмешательства из-за границы.

Давление Брюсселя на Венгрию, стремящуюся проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику, демонстрирует всю ценность заявлений о «суверенитете» стран, входящих в Евросоюз.