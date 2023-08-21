«Не смешите меня. Украине не светит ни НАТО, ни западные самолеты» – израильский офицер

Несмотря на обещания, Украина в ближайшее время не получит западные самолеты.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил офицер израильской армии в отставке Григорий Тамар.

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По мнению Тамара, помимо самих пилотов, которые будут управлять этими самолетами, должно быть подготовлено большое количество технических работников, а также переоборудованы аэродромы.

«Для того, чтобы вам передали самолеты западного образца, вам нужно не подготовить 50 пилотов или 150 пилотов, а вам нужно полностью переформатировать всю систему ВВС, включая инфраструктуру. И обучить десятки тысяч людей по НАТОвскому стандарту. Военно-воздушные силы наряду с Военно-морским флотом – это наиболее высокотехнологичные рода войск.

Это невозможно сделать за несколько месяцев и Запад это понимает. И они не будут вам давать самолеты, пока у вас инфраструктура не будет соответствовать их характеристикам. Это сложнейший механизм, состоящий из огромного количества комплектующих факторов. Иначе будут потери боевой авиации, боевых летчиков, штучного товара, пока это все не будет работать как идеально слаженная система.

Пэтому все эти спекуляции: «Дадут нам ВВС, не дадут нам ВВС»… Слушайте, где вы были эти 30 лет, почему у вас ВВС в таком состоянии. Надо было думать 30 лет назад, тогда у вас бы были хорошие ВВС. Это невозможно сделать по мановению волшебной палочки, это сложнейший процесс. И эти все спекуляции, эта истерия в обществе «Дайте нам ВВС»… я считаю, это лишь наносит ущерб моральному духу ваших солдат и духу вашего гражданского общества», – заявил Тамар.