Не сметь договариваться с Россией! – нацики быкуют под офисом Зе

19.09.2019, Киев, Игорь Петров

Украинские националисты, ориентирующиеся на экс-президента Петра Порошенко, провели вечером в пятницу акцию протеста возле офиса Владимира Зеленского в центре Киева, требуя не допустить реализации Минских соглашений по Донбассу в соответствии с т.н. «формулой Штайнмайера», поскольку это означает капитуляцию и согласие на план Кремля. Акция собрала несколько сотен «активистов», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы стоим на точке бифуркации. От сегодняшних событий зависит, какой будет наш страна на годы вперед и будет ли вообще существовать Украина», – заявил украинский националист с русским именем Александр Иванов.

По его словам, нынешняя власть «прогибается перед Россией». «Мы идем на ультиматумы и подписываем под давлением какие-то формулы, которые, по сути, означают капитуляцию. Россия требует одного – выборы на Донбассе под дулами российских автоматов», – сказал «активист».

На митинге выступил возвращенный на Украину в рамках обмена украинский националист из Крыма Владимир Балух, которого присутствующие встретили аплодисментами.

«Все, кто собрались, понимают, что война перекинулась из Крыма. Вы и так знаете, что такое российское государство… Больше всего в СИЗО Симферополя находится граждан Украины – татар. С кем мы бок о бок жили. То, что мы не согласны с планом Штайнмайера, – это мягко сказано. Это предательство», – заявил Балух.

Следует напомнить, что накануне делегация, направленная Зеленским в Минск на переговоры по Донбассу, отказалась подписывать обязательства о согласии реализовывать договоренности по формуле Штайнмайера. В Москве в ответ заявили, что Киев срывает намечавшуюся встречу в «Нормандском формате».

В резолюции сегодняшнего митинга националистов, опубликованной организацией «Межа», говорится:

«Требуем отказаться от идеи автономизации и федерализации Украины. Ибо где одна закрытая пророссийская автономия – там рядом будут новые войны за другие автономии через несколько лет…

Призываем украинскую власть сейчас или впоследствии отказаться от выполнения «политической части» Минских договоренностей. Во-первых, они были в свое время подписаны под принуждением вследствие наших военных поражений, поэтому изначально невыгодны Украине.

«Политическая часть» Минска-1 и Минска-2 изначально прописана так, чтобы начать процесс автономизации и федерализации Украины, что уничтожит Украину в будущем…

Задача новой украинской власти – объяснить лидерам западных стран-партнеров, что выполнение «политической части» Минских договоренностей недопустимо. Нужны альтернативы с украинской повесткой дня…

Настаиваем, чтобы во время встречи «нормандской четверки» Зеленский не только потребовал убрать российские войска с оккупированных территорий, но и потребовал отвести российские войска от границы с Украиной.

Почему это требование должно быть одним из ключевых? Потому что руководство России точно сейчас или впоследствии будет требовать от украинской власти, так сказать, «ради мира» не только отвод войск на несколько километров от линии разграничения с оккупированными территориями, но и полного отвода наших войск на места постоянной дислокации, что расположены по всей не оккупированной территории Украины.

Но Украине соглашаться нельзя! Поэтому, чтобы такие требования Кремля не стали «реалистичными» в глазах западных партнеров, нужно уже сейчас выдвигать пока «нереалистичные», – говорится в документе.