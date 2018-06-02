02.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Не сметь упрекать нас! – в Раде огрызнулись на критику Запада

Запад не имеет морального права предъявлять претензии Украине по поводу инсценировки убийства либерала Аркадия Бабченко, европейцам следовало бы повиниться насчет несоблюдения Будапештского меморандума.

Об этом в эфире украинского телеканала «112» заявил депутат Верховной Рады от партии Ляшко Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, это мировая практика по проведению таких спецопераций.

Во вторых, уважаемые, речь шла о спасении жизни человека или людей, мы посмотрим, когда материалы следствия будут более открытыми. Может быть, вы обеспокоитесь невыполнением лидерами ваших государств Будапештского меморандума?

Никто не имеет права учить украинцев, как защищать своё государство, свои национальные интересы, безопасность наших граждан и бороться с терроризмом», – объявил Мосийчук.