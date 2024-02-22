«Не сможем бить по донецким ж/д узлам» – в Киеве горюют о потере Авдеевки

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

С утратой Авдеевки украинская реактивная артиллерия не сможет доставать до крупных железнодорожных узлов Донецка и Ясиноватой, масштаб которых таков, что дальнобойных ракет не хватит для их эффективного огневого контроля.

Об этом на канале «UkrLife» заявил киевский эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Возможно, сейчас несвоевременно говорить, что взятие Авдеевки ничего русским не даст, потому что, как минимум, они отодвинули позиции, с которых нашим войскам было удобно работать по донецкой агломерации. Ну и давайте представим эту неприятную картину, когда наша реактивная артиллерия не сможет регулярно добивать по железнодорожному узлу Донецка, а там дальше открывается прямое сообщение для русских между временно оккупированным Донецком и Ясиноватой. Которая вообще наибольший железнодорожный узел в принципе на всей территории Украины, даже больший, чем Киев по размеру. И там вопрос, что нам на такой железнодорожный узел никаких дальнобойных ракет «Атакамс», «Скальп», «Шторм шедоу» может не хватить», – переживал Киричевский.

Также он выразил сожаление, что Авдеевский коксохим не превратился в руины.

«Если брать актуальные снимки, выходит определённый парадокс, что именно Авдеевский коксохим остался относительно целый, и это тоже создаст нам определённые проблемы, потому что русские смогут его использовать как опорную точку для склада боеприпасов, ремонта техники, но сама Авдеевка как город разрушен», – бодрился «эксперт».