Из-за наличия в немецких ракетах «Таурус» американских комплектующих, это оружие не может быть передано Украине. За то время, пока будут менять компоненты, США подготовят доказательства, почему полуостров должен быть частью России.

Об этом в эфире своего видеоблога заявила пропагандистка Банковой Наталья Мосейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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