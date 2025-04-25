Не сможем бить «Таурусами» по Крыму еще полтора месяца – грусть пропагандистки Банковой

Анатолий Лапин.  
25.04.2025 13:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина


Из-за наличия в немецких ракетах «Таурус» американских комплектующих, это оружие не может быть передано Украине. За то время, пока будут менять компоненты, США подготовят доказательства, почему полуостров должен быть частью России.

Об этом в эфире своего видеоблога заявила пропагандистка Банковой Наталья Мосейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за наличия в немецких ракетах «Таурус» американских комплектующих, это оружие не может быть передано...

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«В истории с «Таурусами», мне кажется, что схема такая – они там устами, не помню кого, говорят, ну, мол, Крым же не украинский, он же 10 лет как не украинский, Трамп это написал, а почему они не воевали за Крым и так далее, а если бы они хотели, они же не могут даже сейчас его отбить».

Мы несколько раз пробовали сделать крымскую операцию, у нас главная цель – Крымский мост. Потому что по Крымскому мосту сколько «Шахедов» не прилетит, он остается более-менее невредимым. Значит, надо действовать чем? Ну, очевидно, чем-то вроде «Таурусов». Сейчас в «Таурусах» находят какие-то американские микросхемы. Говорят, блин, не можете вы «Таурусами» бить. Пока выпустят «Таурусы» на другой компонентной базе, одна ракета полтора месяца, я правильно понимаю?

Значит, полтора месяца мы не влупим по этому Крымскому мосту. Значит, пока идет переговорный процесс, ну «вы же не можете взять Крым, вы же не можете его вернуть. А вот мы еще посмотрели, а там, значит, русскоязычное население, а мы еще подтянем результаты референдума, который они провели в 2014 году. И вот вам доказательная база». И с этим они прилетят на очередные переговоры, на очередную тусовку, понимаете?», – переживает Мосейчук.

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