«Не сможем дойти до Крыма» – полковник ВСУ предлагает сосредоточиться на рейдах и терактах

Вадим Москаленко.  
25.11.2023 16:25
  (Мск) , Киев
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ВСУ-убийцы, Дзен, Украина


В условиях тотального превосходства российской армии бандеровцы могут не рассчитывать дойти до границы Крыма.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил военный эксперт, полковник ВСУ запаса Сергей Грабский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В условиях тотального превосходства российской армии бандеровцы могут не рассчитывать дойти до границы Крыма....

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«Далёк от сверхоптимистичных заявлений, что ещё несколько дней, и мы нанесём удар по направлению на Крым. Есть объективные правила войны, которые говорят, что для этого необходимо создать очень серьёзную ударную группировку, что технически осуществить очень сложно.

Но это не говорит о том, что мы не должны проводить активные рейдовые действия на этом направлении, если ситуация сложится успешно», – сказал Грабский.

Он подчеркнул, что при этом украинской армии приходится наступать на противника, превосходящего по всем показателям.

«Фраза, что армия выигрывает битву, а войну выигрывает экономика, здесь проявилась в полном понимании, в полной своей красе. Потому что украинские войска наступают в условиях, которые не предусмотрены никакими правилами или нормами проведения наступательной операции. И они наступают на врага, который изначально если не превосходит, то равен им по силе.

Исходя из этого, мы осуществляли наступление, и создали предпосылки для будущих наступательных операций на запорожском направлении. Южный фронт является основным фронтом, где мы вели действия наступательного характера.

И, выучив уроки этой сложной кампании, мы понимаем, что к проведению таких операций нужно подходить по-новому», – подытожил полковник.

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