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Неонацистам не стоит рассчитывать на поставки в ВСУ австралийских F-18, потому что Украина будет не в состоянии ими воспользоваться.

Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии поинтересовались, можно ли ожидать поставки Украине самолётов F-18, к примеру, из Австралии, где недавно списали партию этих истребителей.

«Информация, как бы деликатно сказать, перегретая. Не существует такого проекта. Просто есть информация, что, возможно, будут освобождаться F-18 в Австралии. Но это тоже вопрос, нельзя одновременно изучать три сложных системы, тогда мы точно не придём никуда. Если мы с вами понимаем, что мы овладели F-16, и они начали работать, и мы можем себе позволить человеческим, финансовым и инфраструктурным ресурсом потянуть ещё и F-18, тогда мы будем принимать такое решение. И, возможно, теоретически F-18 могли бы поставить», – сказал Резников.

Министр подчеркнул, что современная Украина не в состоянии обслуживать и применять настолько сложную технику. Тем не менее, в отдалённой перспективе он не исключил обсуждения поставок новой техники.

«Но посмотрите, сколько в мире F-16, у каких стран? Сколько у них на складах запчастей, и сколько оружия на них? И сколько F-18 и стран, которые готовы быть потом партнёрами? Просто «Берите мы вам даём» – это не означает, что мы с вами возьмём. Что мы потом будем с эти делать? Это ведь отдельные аэродромы, укрытия, оборудование, и так далее. Это почему-то подхватили в прессе в Австралии, и это начало жить своей жизнью. Приоритет номер один – F-16. Мы будем делать акцент на них, но всё равно консультации с американскими партнёрами мы продолжим», – подытожил он.