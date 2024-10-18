Не сомневаются и гордятся. Боснийские сербы едут в Казань на саммит БРИКС

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Делегация Республики Сербской Боснии и Герцеговины во главе с президентом Милорадом Додиком примет участие в саммите БРИКС в Казани. Несмотря на то, что сербский энтитет имеет статус наблюдателя в этой международной организации, его руководство будет общаться с коллегами из других стран на равных.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», министр европейской интеграции и международного сотрудничества РС Златан Клокич в интервью агентству «СРНА» заявил, что не видит ни малейшей причины, по которой сербский энтитет должен отказаться от участия в саммите БРИКС, несмотря на определенное давление со стороны некоторых западных стран.

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«Уже заявлено, что президент Республики Сербской встретится с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита, но это уже никого не удивляет, поскольку встречи двух лидеров стали регулярными, а дружба и взаимная поддержка между двумя народами никогда не были такими сильными. Додик проведет также ряд других важных встреч во время саммита», – отметил Клокич.

По словам министра, РС открыта для всех, кто предлагает ей партнерские отношения без условий, давления, шантажа и навязывания решений.

«Мы хотим сами устраивать свою судьбу. Необходимо отметить, что организация БРИКС признала нас страной-участницей своих спортивных игр, проходивших в Казани, что красноречиво говорит об отношении, которым Республика Сербская пользуется со стороны стран-участниц. Наибольшая заслуга в таких отношениях принадлежит президенту, который уже много лет поддерживает хорошие отношения с лидерами этих стран», – сказал Златан Клокич.

Таким образом, в отличие от президента Сербии Александра Вучича в окружении которого имеются откровенно прозападные русофобски настроенные персонажи – такие, как глава МИД Марко Джурич или министр энергетики Дубравка Джедович, элита РС не боится союзнических отношений с Россией.

В феврале этого года Милорад Додик уже посещал Казань.