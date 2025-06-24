Не совладав с Ираном, Израиль и США потерпели стратегическое поражение – эксперт

Катя Добрина.  
24.06.2025 20:49
  (Мск) , Симферополь
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Иран, Общество, Политика, Россия, США


США и Израиль только подтолкнули Иран к ускорению ядерной программы, и теперь Тегерану в этом будут помогать.

На это в эфире радио «Спутник в Крыму» указал доктор политических наук, политолог Александр Ирхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США и Израиль только подтолкнули Иран к ускорению ядерной программы, и теперь Тегерану в...

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«Израиль в военном плане снёс систему ПВО, но не добился остановки ядерной программы. Напротив, он её ускорил. Потому что иранцы, да и весь Не-Запад, понимают, что единственное сохранение Ирана – это фактор создания и быстрой реализации ядерной программы. И очевидно, что Ирану сейчас будут помогать. Но мы этого не увидим и не услышим – это будет вопрос секретных договорённостей», – считает он.

По словам эксперта, идет борьба за новый мир, который образуется в результате новой мировой войны. Все происходит по аналогии с 1937-39 годами, границы пришли в движение, только география другая, но мировые войны всегда начинаются с периферийных районов.

«Вопрос стратегической неопределённости, которая остаётся на данный момент и очевидна, заключается в том, что никто из сил, сталкивающихся в конфликте, ключевых проблем не разрешил. Более того, те проблемы, которые ставились в качестве повода, ускорились. Я имею в виду ядерную программу.

Я думаю, что для иранской элиты сейчас пришло ключевое понимание: сохранение Ирана как государственности, как древней цивилизации, которая занимала огромное пространство и сталкивалась с Западом ещё в античное время, и так далее, – это получение ядерного оружия.

И это понимание всё жёстче. А для Израиля это вопрос выживания. И, в принципе, стратегически не решив проблемы с Ираном, положение Израиля ухудшилось. То есть это тот в шахматах интересный ход, который ухудшил две позиции одновременно. Здесь можно найти выигрышную сторону: Китайская народная Республика опять выиграла время», – подчеркнул он.

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