«Не спасут даже авианосцы и американские морпехи» – эксперт о перспективах Израиля
Арабский мир может практически мгновенно «загореться» – и покончить с Израилем нападением со всех сторон.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Аслан Рубаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Многие коллеги-востоковеды и живущие там политологи писали, что не помнят такого объединения суннитского и шиитского миров, чтобы все были в таком единстве. Чтобы Турция так реагировала болезненно на то, что происходит с Саудовской Аравией.
Вообще, арабский мир – это самый взрывоопасный регион. Если одна страна выходит из-под контроля, то по принципу домино там вся эта цепочка начинает загораться.
Я думаю, сегодня мы снова увидим аналогию Арабской весны, когда загорелся Тунис, и это охватило все страны. Сегодня такое может быть, арабский мир может объединиться – и объявить месть Израилю», – сказал политолог.
Он подчеркнул, что в таком случае Израилю и их союзникам не поможет ничего.
«И как Израиль будет сражаться на несколько фронтов, он же в окружении арабских государств. Я думаю, три тысячи американских морпехов не помогут Израилю вообще никак. И авианосцы не помогут никакие.
Это глобальная история, проводить сухопутную операцию даже в Газе, нужно ещё, как минимум, сто тысяч американских солдат – в помощь израильским. А это большая, третья мировая война», – добавил Рубаев.
Спасибо!
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