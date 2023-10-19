«Не спасут даже авианосцы и американские морпехи» – эксперт о перспективах Израиля

Арабский мир может практически мгновенно «загореться» – и покончить с Израилем нападением со всех сторон.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Аслан Рубаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие коллеги-востоковеды и живущие там политологи писали, что не помнят такого объединения суннитского и шиитского миров, чтобы все были в таком единстве. Чтобы Турция так реагировала болезненно на то, что происходит с Саудовской Аравией.

Вообще, арабский мир – это самый взрывоопасный регион. Если одна страна выходит из-под контроля, то по принципу домино там вся эта цепочка начинает загораться.

Я думаю, сегодня мы снова увидим аналогию Арабской весны, когда загорелся Тунис, и это охватило все страны. Сегодня такое может быть, арабский мир может объединиться – и объявить месть Израилю», – сказал политолог.