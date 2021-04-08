Не спеши, сынок: Байден приказал Зеленскому «не рыпаться» – политолог

08.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Эскалация конфликта на Донбассе может спровоцировать «реакцию» России до самого Днестра, чего никак не могут допустить американцы.

Об этом в эфире телеканала «Россия1» заявил профессор финансового университета при правительстве РФ, политолог Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Байден звонил Зеленскому не подталкивать его ни к чему, а сказал ему, не делай подарок Путину, потому что, если ты там рыпнешься или совершите ошибку трагическую, потому что понятно, что нападать вы не собираетесь, но вы можете сделать, что-то, что заставит Путина реагировать до самого Днестра…

Им (руководству США – ред.) не нужно это обострение, потому что они думают, что время работает на них. Каким образом оно работает? Мы, типа, устроили из России такую крепость, тут мы давим санкциями, тут с Украиной создаем проблемы, там с «Северным потоком – 2», пятая колона, Навальный и, конечно, наши социальные сети, которые мы регулируем, через которые мы вбрасываем фейки, перевоспитываем молодёжь.

И, в конце концов, рассчитываем на то (да и Путин не вечен), что через сколько-то лет, три-пять – раз… и очередной 91-ый год или 17-ый. И тогда уже, когда тут всё рухнет и запылает, можно разбираться с Европой, с Китаем», – привёл Матвейчев логику амеиканцев.