Не спешите очаровываться «пророссийской» Венгрией

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Последние заявления премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что Украина – «несуществующая страна», вызвали довольно громкий резонанс в информационной среде. Но насколько они значимы – стоит разобраться.

На первый взгляд, Венгрия с начала вооружённого противостояния Украины и России занимала пророссийскую позицию, постоянно осуждая политический курс Киева. И чем чаще предоставлялся повод, тем громче становились заявления руководства Венгрии. Вот только дальше слов дело обычно не шло, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Наверное, все помнят, как Будапешт блокировал всяческие европейские инициативы по поставкам вооружения Киеву, и заявлял, что Венгрия не только сама оружие на Украину поставлять не будет, но и его транзита через свою территорию не допустит. Однако западные СМИ сообщали если не о массовых, то об отдельных поставках европейского оружия для Украины через Венгрию.

Ну, или взять блокирование вступление Финляндии в Североатлантический альянс. Громкие были заявления? Очень. Но по факту свое согласие венгры дали.

Можно перечислять ещё довольно много фактов о двойственности позиций Венгрии. Поэтому и последнее заявление Орбана о «несуществующей Украине» стоит отнести в копилку «пустых».

Не исключаю, что теряющему политический вес из-за пустопорожних высказываний Виктору Орбану потребовалась поддержка медийного российского политика, коим выступил Дмитрий Медведев. Именно его реакция на слова Орбана помогла их «раскрутке» в западных СМИ.

И всё-таки – насколько подобные заявления влияют на политическую картину сегодняшнего дня? Венгрия – член Евросоюза и блока НАТО, что уже исключает автономную политику этого государства. Радикальных шагов, направленных против вектора и Евросоюза и НАТО, ни Виктор Орбан, ни министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сделать не могут – уж очень плотно венгерская экономика интегрирована в Евросоюз.

Отмечу, что с 2014 года Венгрия ответственно соблюдает все антироссийские санкции, и официально является недружественной страной для РФ, хотя и пытается получить выгоду от своей вроде бы «пророссийской позиции».

Потому и заявление о «несуществующей Украине» стоило бы отнести к разряду «слова в обмен на дешёвый газ». Ведь за несколько дней до них Петер Сийярто посетил Москву и добился там заверений, что Венгрия получит дополнительные поставки газа из России к зиме, если будет такая необходимость. Кроме того, в случае серьезного роста цен Будапешту предоставят возможность отсрочки платежей.

И лишь когда весь мир облетела новость о дополнительных поставках дешёвого газа из России в Венгрию (при сохраняющихся европейских санкциях), прозвучали очередные «радикальные» высказывания из уст венгерского премьера.

В период вооружённого конфликта на территории Украины образовалась группа европейских политиков-«неваляшек». И у каждой такой «политической неваляшки» всегда есть своя корыстная цель.

Премьер Венгрии Виктор Орбан отлично вписывается в роль такой «неваляшки», пытаясь вертеться между несколькими векторами конфликта. То в одну сторону качнётся, то в другую – исходя из политической и экономической необходимости. Но только в своих – венгерских – корыстных интересах.

Ведь когда есть хоть призрачная, но возможность заполучить новые-старые территории (речь о ныне украинском Закарпатье, которое было частью Венгрии более тысячи лет), не применив свои войска, то почему бы риторически не «подыграть» даже недружественной стране.

Поэтому можно подводить черту. Ни это, ни прошлые, ни будущие заявления любого венгерского политика не имеют никакой политической значимости. Ну, считайте простым сотрясанием воздуха. Одно дело заявить и следовать, другое дело просто играть роль политической «неваляшки», когда и волки целы, и овцы сыты.