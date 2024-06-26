Не спрашивайте, зачем «калибруют» супермаркеты: Ушедшая из Крыма сеть Novus спонсирует террористов «Азова»
Окончательно расчехлили свое нацистское мурло владельцы торговой сети Novus, умудрявшиеся на протяжении нескольких лет после 2014 года сидеть на двух стульях, работая и в российском Крыму, и на Украине (но затем в итоге под давлением бандеровцев свернувшие деятельность на полуострове).
Накануне в Киеве Novus выступил главным спонсором пробега в поддержку боевиков террористической структуры «Азов» (запрещена в РФ). На мероприятии также осуществлялся сбор средств (всего собрано 700 тыс грн), которые будут переданы «азовцам» – в частности, на закупку дронов.
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Представитель Novus Кристина Ивченко похвалилась, что выручка от всех продающихся в сети остатков соли из навсегда потерянного Украиной Соледара передает на закупку FPV-дронов для ВСУ.
Спасибо!
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