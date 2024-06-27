«Не справляемся»: Крым – это болевая точка войны с Украиной – Алкснис

Максим Столяров.  
27.06.2024 19:28
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Терроризм, Украина


ВСУ пытаются ракетными и дроновыми ударами перегрузить российские системы ПВО в Крыму.

Об этом в эфире интернет-канала «Сталинград» заявил экс-депутат Верховного совета СССР Виктор Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ пытаются ракетными и дроновыми ударами перегрузить российские системы ПВО в Крыму. Об этом...

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«Удары по Крыму означают, что наше ПВО не в состоянии справиться с этой ракетной угрозой и беспилотниками. Реальность такова, что наше ПВО не справляется. И фактически ежедневно речь идёт об ударах десятков украинских БПЛА и ракет по нашим объектам, в первую очередь, в Крыму.

Они действительно намерены уничтожить наши средства ПВО в Крыму, и потом снести там всё, что будет военное. И то, что происходит, я считаю провалом. Обратите внимание, большинство украинских ракет и беспилотников сбиваются, но уже практически в районе цели. И на головы тех, кто находятся в этом районе, сыплются в лучшем случае осколки ракет.

Эти массовые атаки предназначены для перегрузки системы ПВО. Система перегружается, она выпускает весь запас ракет по 80% целей, а дальше стрелять нечем. Потому что ракеты израсходованы, надо перезаряжать, и сделать практически ничего нельзя», – отмечает Алкснис.

«Наша проблема с ПВО, с авиацией, с флотом – это очень тревожные звонки. Даже не звонки, а сирена, которая воет о том, что у нас серьёзные проблемы с боеспособностью наших Вооружённых сил. Крым – это болевая точка войны с Украиной. И надо принимать срочные меры, чтобы ситуацию переломить», – подытожил экс-депутат.

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