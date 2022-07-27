Не справляются: В Крыму ввели новые правила назначения министров и мэров

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Глава Крыма Сергей Аксенов решил ввести трехмесячный испытательный срок для претендентов на должности глав администраций и министерств. По итогам трех месяцев кандидат должен представить конкретный план действий на посту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сове решение Аксенов огласил после отставки главы администрации Феодосии Андрея Лебедева, который пробыл на этом посту меньше года.

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«С целью повышения эффективности работы должностных лиц считаю необходимым назначать руководящий состав Республики Крым с трехмесячным испытательным сроком, – сообщил глава Крыма – По истечению подводить итоги работы: если человек имеет план работы, понимание как будет развиваться министерство конкретно в цифрах, фактах, предложениях, то будет работать постоянно. Нет возможности проверять в течение года – не выдерживает ни экономика, ни нервы и терпение жителей».

Краткосрочность пребывания на посту глав министерств и администраций муниципалитетов в последнее время набирает положительную динамику. За 8 лет пребывания Крыма в составе Российской Федерации чаще других уходили в отставку министры транспорта, здравоохранения, строительства, ЖКХ. Из градоначальников самый короткий век на посту у руководителей Симферополя, Ялты, Керчи и Феодосии.