«Не спрятали НАТОвскую технику» – в Киеве ругают Зе-власть за массированный удар ВКС РФ

Вадим Москаленко.  
29.12.2023 21:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Комбинированный удар ВКС РФ наносился по западному вооружению, которое бандеровцы не смогли как следует замаскировать.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Комбинированный удар ВКС РФ наносился по западному вооружению, которое бандеровцы не смогли как следует...

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«Они же не просто так сюда это всё запустили. Была какая-то цель, ради которой они провели воздушную операцию. Задача этой операции – уничтожить цели, которые получили с помощью разведки», – сказал Стариков.

Он подчеркнул, что этот удар случился из-за того, что ВСУ и Кабинет министров провалили меры по маскировке западного вооружения, которое и стало целью ударов.

«Откуда они это узнают? Если не выполняется система маскировки стратегическая, оперативная, тактическая. Если наши стратегические партнёры рассказывают, что уже поступили F-16, что вооружение такое-то поступило, или поступит, то как будет действовать противник?.. Все его усилия будут направлены на то, чтобы уничтожить эти вооружения.

Это вам любой первокурсник военной академии скажет. Что, Шмыгаль об этом не знал?

Кстати, за стратегическую маскировку отвечают не только Вооружённые силы, но и кабинет министров. Напоминаю господину Шмыгалю – за оборону страны отвечает кабинет министров», – подытожил эксперт.

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