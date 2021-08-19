«Не спят и недоедают». Кулеба огласил список участников «Крымской платформы»

19.08.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

В работе организуемого Киевом саммита «Крымская платформа» примут участие представители 44 иностранных делегаций разного уровня.

Об этом на брифинге в МИД Украины сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы работаем над созданием альянсов разных форматов с участием разных государств, чтобы как пазл собрать безопасность нашего государства в целостную картину. Так появился «Люблинский треугольник», так появилось «Ассоциированное трио». И сейчас мы сделаем следующий шаг – появится «Крымская платформа». За четыре дня на наших глазах будет, без преувеличения, твориться история. Мы официально запустим первый международный формат, касающийся Крыма», – сказал Кулеба.

«Это политическая воля президента, Владимира Зеленского, который инициировал создание «Крымской платформы» полтора года назад. Именно такую задачу он поставил перед МИД – создать механизм, который вернет Крым в международную повестку дня, создать коалицию государств, готовых в буквальном смысле каждый день заниматься проблемами с Крымом с целью его деоккупации», – добавил министр.

Он объявил полный состав участников учредительного саммита «Крымской платформы».

«23 августа основателями «Крымской платформы» станут 44 государства и международные организации. Это 14 глав государств, правительств, Европейского Союза. На уровне президентов будут представлены Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Словения, Финляндия. Также в крымской платформе примет участие президент Европейского Совета. На уровне премьер-министров будут представлены Румыния, Грузия, Хорватия, Швеция. Два государства будут представлены на уровне глав парламентов, это Швейцария и Чешская республика», – отметил глава МИД Украины.

При этом 14 государств – Турция, Франция, Германия, Испания, Италия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Черногория, Северная Македония – будут представлены на уровне министров иностранных дел. Два государства будут представлены министрами обороны – Великобритания и Португалия. США будут представлены особым посланником президента США и членом правительства, министром транспорта США. Норвегию будет представлять госсекретарь МИД.

Европейскую комиссию будет представлять вице-президент Валдис Домбровскис, НАТО – заместитель генерального секретаря, Совет Европы – генеральный секретариат организации, ГУАМ также будет представлена на уровне генерального секретаря.

Семь государств будут представлены на уровне послов: Новая Зеландия, Мальта, Япония, Австралия, Кипр, Канада и Греция».

Таким образом, в работе «Крымской платформы» примут участие 44 иностранные делегации, вместе с Украиной будет 45 участников.

«Я хочу акцентировать, что независимо от уровня представленности эти страны становятся основателями «Крымской платформы» как государства. И сигналы, озвучены во время «Крымской платформы», обязательства, взятые по результатам саммита, имеют однозначную силу для государства независимо от того сделал ли это президент, или уполномоченный государством посол соответствующей стороны. Главное – это количество участников которые целостно представляют свои государства», – сказал министр.

Он также заявил, что сотрудники МИД «не спали и недоедали» чтобы организовать работу «Крымской платформы».

«Я хочу поблагодарить всех сотрудников, которые в буквальном смысле не спят, недоедают чтобы праздник 30-летия независимости прошел на максимально высоком уровне, а также тех моих коллег, которые сейчас также не спят и недоедают из-за того, что каждый день занимаются проблемой Афганистана и эвакуации наших граждан с этой с этой стороны», – сказал министр.