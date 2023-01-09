Не ставших на воинский учёт на Украине сделают безработными  

Кабинет министров Украины принял решение отменить повестки и поставить на воинский учёт женщин.

Об этом в эфире «5 канала» рассказал украинский адвокат Александр Евсютин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кабинетом министров принят новый порядок, устанавливающий некоторые изменения. Первое касается того, что местная власть теперь не будет оповещать о необходимости явки призывников в территориальные центры комплектования. Раньше они должны были выдавать повестки, сейчас они должны выдавать оповещения.

Повестка – это документ, в соответствии с который призывник или военнообязанный обязан явиться. За неявку предусмотрена ответственность. А за оповещение нет административной ответственности.

Я не знаю, как они это будут применять на практике. Потому что и раньше были проблему с призывом, и сейчас я не думаю, что станет лучше», – сказал он.