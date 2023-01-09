Не ставших на воинский учёт на Украине сделают безработными  

Вадим Москаленко.  
09.01.2023 18:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Украина


Кабинет министров Украины принял решение отменить повестки и поставить на воинский учёт женщин.  

Об этом в эфире «5 канала» рассказал украинский адвокат Александр Евсютин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». 

Кабинет министров Украины принял решение отменить повестки и поставить на воинский учёт женщин.   Об...

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«Кабинетом министров принят новый порядок, устанавливающий некоторые изменения. Первое касается того, что местная власть теперь не будет оповещать о необходимости явки призывников в территориальные центры комплектования. Раньше они должны были выдавать повестки, сейчас они должны выдавать оповещения. 

Повестка – это документ, в соответствии с который призывник или военнообязанный обязан явиться. За неявку предусмотрена ответственность. А за оповещение нет административной ответственности. 

Я не знаю, как они это будут применять на практике. Потому что и раньше были проблему с призывом, и сейчас я не думаю, что станет лучше», – сказал он.  

 

Евсютин пояснил, что добирать нехватку боевиков украинское государство теперь будет за счёт женщин-медиков.  

«Во-вторых, вводится электронный государственный реестр военнообязанных. Он у нас должен был быть введён раньше, но пока не работает в полной мере. Сейчас же он должен заработать. Человек сможет уведомить государство о смене мест пребывания, и сменить место военного учёта.  

Также теперь женщины-медики: врачи, медсёстры, фармацевты обязаны встать на воинский учёт. Остальные женщины по желанию», – добавил адвокат. 

Более того, по его словам, теперь у уклоняющихся от воинского учёта будут серьёзные проблемы с трудоустройством.  

«Также есть изменения касательно трудоустройства военнообязанных. Теперь можно официально трудоустраивать только тех людей, что стоят на учёте. А если человек не стоит на учёте, у него будут проблемы с устройством на работу», – резюмировал Евсютин.

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